Помощь Запада не безгранична. Украине придется начать переговоры с Россией

Al-Ain: Украине придется искать консенсус с Россией за столом переговоров

Россия и Украина пока не готовы сделать шаг в сторону политического урегулирования конфликта, пишет Al-Ain. Военные действия будут продолжаться, хотя их темп сократится этой зимой. Однако Запад не сможет бесконечно снабжать ВСУ оружием. Рано или поздно Киеву придется сесть за стол переговоров.

Проблема не в том, чтобы запустить открытые или секретные российско-украинские переговоры в свете текущего медийного дискурса между ними.

Все дело в отсутствии политической воли для такого шага, поскольку каждая из сторон стремится к эскалации, и этот сценарий непредсказуем. Прослеживается лишь одно: Украина делает ставку на дальнейшее противостояние за счет внешней поддержки, со стороны США и других стран НАТО, а Россия будет и дальше наносить удары по украинской инфраструктуре, отказываясь от переговоров по тактическим соображениям.

Американцы и европейцы опасаются переноса театра военных действий на территорию стран НАТО, что сделает вмешательство ее членов неизбежным в соответствии с четвертой и пятой статьями Устава альянса. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины продолжаются, что оставило ее жителей без отопления, электричества и продовольствия в начале зимы. Параллельно ожидается сокращение поставок нефти в Европу после введения эмбарго на российский энергоресурс в дополнение к установлению потолка цен.

Можно сделать несколько выводов.

Во-первых, любой иной подход к прекращению огня на Украине потребует перестановки политических и стратегических приоритетов с учетом позиций российской стороны, которая не может согласиться ни на уступки, ни на уход из четырех регионов, ставших официально частью территории РФ. Сохранение за Россией суверенитета над ДНР, ЛНР, Херсоном и Запорожьем будет предметом обсуждения любых переговоров, поскольку очевидно, что украинский кризис заставляет США и другие страны НАТО принимать трудные решения. При этом западные санкции начали влиять на российскую экономику, особенно на ее военную промышленность. Так, Владимир Путин недавно создал новый координационный совет по обеспечению потребностей армии, выразив понимание масштабов экономических проблем, стоящих перед его страной. При этом валовой внутренний продукт сократился на 7,1% в четвертом квартале 2022 года, после снижения на 4,1% и 4% по сравнению с показателями за предыдущие два года.

Во-вторых, ход нынешнего противостояния России и Украины может развиваться быстрее, чем переговорный процесс. После успеха одной из сторон на театре военных действий для нее наступит период, когда следующей победы достичь будет намного сложнее. Таково положение украинских сил в настоящее время после отвода российской армии из Херсона. Разнообразные политические, дипломатические, финансовые и военные аспекты кризиса на Украине не могут быть сведены к одной позиции, поэтому затягивание переговоров в надежде на дальнейшие военные успехи является ошибкой. Прошлые достижения не гарантируют таковых в будущем. Кроме того, нельзя полагать, что стороны имеют одинаковое право на выбор времени и условий для начала переговоров. Москва уже доказала, что переломить ход противостояния невозможно. Также исключается сценарий, в котором Украина военным путем сможет вернуть контроль над всей территорией, принадлежавшей ей до 2014 года. При этом, как известно, Киев выдвинул пять условий для начала переговоров с Москвой: восстановление территориальной целостности и, как следствие, уход России из всех подконтрольных ей регионов, соблюдение Устава ООН в части суверенитета Украины над ее территорией, возмещение причиненного спецоперацией ущерба, наказание всех военных преступников и предоставление гарантий, что случившееся не повторится.

В-третьих, необходимо договариваться с Россией для поиска путей урегулирования конфликта. К тому же, Запад не может оказывать Украине бесконечную помощь, особенно в свете нынешних экономических трудностей и высокого уровня инфляции, что неизбежно ведет к экономическому спаду и высокому уровню безработицы. После промежуточных выборов в конгресс, когда демократы продемонстрировали такие же сильные позиции, несмотря на падение популярности Байдена, стали все чаще звучать призывы сократить объем поддержки украинцам или вовсе свернуть ее. Как заявил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, неограниченной помощи Украине больше не будет.

В-четвертых, в ближайшие три месяца количество российских и украинских атак сократится, хотя сейчас Москва активно наносит удары по инфраструктуре противника с целью его ослабления. С учетом положительных итогов недавней встречи глав США и Китая на Бали, включая перспективу разрешения двусторонних противоречий, российская изоляция будет усиливаться. Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин выступил против российских угроз касательно применения ядерного оружия, назвав их главным препятствием для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Давайте дождемся признаков сохранения каналов связи между Россией и Украиной для обсуждения возможности обмена военнопленными, возобновления экспорта российского аммиака в Азию и Африку через украинский трубопровод, устранения оставшихся препятствий на пути к осуществлению зерновой сделки, сроки которой недавно были продлены, и смягчения глобального дефицита продовольствия за счет украинского и российского экспорта.

Москва работает над разблокировкой российских удобрений, застрявших в европейских портах, и над возобновлением экспорта аммиака через территорию Украины. Как известно, поставки аммиака, который используется в производстве удобрений, не вошли в "черноморскую инициативу" по вывозу украинского зерна, но ООН выразила оптимизм в отношении возможности сторон договориться по этому вопросу.

Так или иначе речь идет о критических событиях, требующих консенсуса, особенно между главными игроками — Москвой и Киевом. Вместе им необходимо найти точку соприкосновения, которая положит начало урегулированию конфликта.

Автор: Тарик Фахми (د. طارق فهمي)