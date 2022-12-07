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ТАСС

В МИД РФ назвали взвешенными позиции арабских стран по кризису на Украине

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

В качестве подтверждения своих слов замглавы ведомства Михаил Богданов назвал итоговый документ заседания Лиги арабских государств в Каире

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация считает политику арабских государств взвешенной в отношении украинского кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью RT Arabic, видеофрагмент которого опубликован в понедельник в Telegram-канале телеканала.

"С самого начала арабские страны приняли взвешенный подход [по ситуации на Украине], и это касается не только заявлений или закрытых встреч, но и документов. Среди них - итоговый документ заседания ЛАГ (Лига арабских государств - прим. ТАСС) в Каире на уровне глав МИД <...>. Мы ценим такую взвешенную позицию", - сказал он.

Ранее помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки, комментируя голосование части стран относительно решения ООН в вопросе конфликта России и Украины, заявил, что "общеарабская позиция может отличаться" от позиции других государств. Вместе с тем, по словам Заки, решения самой ЛАГ "ясны в этом отношении: в первую очередь ЛАГ стремится сохранять имеющиеся отношения с обеими сторонами украинско-российского конфликта". 

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