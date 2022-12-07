Боррель предложил не торопиться с обсуждением гарантий безопасности для России

По мнению главы евродипломатии, "чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС"

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает необходимым в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse.

Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины "должен осуществляться в соответствии с нормами международного права" путем предоставления Киеву гарантий безопасности. "Что касается [гарантий безопасности] для России, то об этом мы поговорим позже", - добавил он.

По словам Борреля, "чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, этот вопрос будет частью дискуссий о мире, поэтому надо думать о том, как Франция и ЕС смогут защитить своих союзников и одновременно предоставить России гарантии безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров. При этом Макрон подчеркнул, что не видит военных вариантов решения украинского конфликта, и заявил, что единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры.