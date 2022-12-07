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Минобороны России показало пуски крылатых ракет «Калибр»

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Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр»
Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Минобороны России показало надводные пуски крылатых ракет. Видеокадры публикованы в Telegram-канале ведомства.



На ролике видно, как три ракеты с интервалом в несколько секунд покидают пусковые контейнеры, установленные на боевых кораблях. По информации агентства ТАСС, выпущенными снарядами являются ракеты «Калибр».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что удар был нанесен днем, 5 декабря, по по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. Военные наметили 17 целей и поразили их все. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
Калибр КР
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