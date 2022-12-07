Министры обороны Украины и США обсудили вопросы усиления системы ПВО ВСУ

Беседа Алексея Резникова и Ллойда Остина состоялась по телефону

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Украинский министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник обсудили по телефону усиление системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

"Во время нашего телефонного разговора сегодня <...> мы обсудили дальнейшие шаги по усилению ПВО Украины. Благодарю США за вашу неизменную поддержку!" - написал Резников в Twitter.

Как говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, распространенном в понедельник, Ллойд Остин в телефонном разговоре заверил украинского коллегу в том, что Вашингтон считает ключевой задачей дальнейшие поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

По его словам, Остин "подтвердил, что противовоздушная оборона является ключевым приоритетом" в рамках "усилий США по оказанию помощи в сфере безопасности". По мнению главы Пентагона, это "подтверждается недавними обязательствами предоставить Украине дополнительные боеприпасы для поставляемых Соединенными Штатами <...> [зенитных ракетных комплексов] NASAMS, а также средства противодействия беспилотным летательным аппаратам". Как уточнил Райдер, Остин и Резников "обещали поддерживать тесный контакт".

В понедельник по всей Украине была объявлена воздушная тревога, после чего поступали сообщения о взрывах и отключении света в нескольких городах и районах страны. По данным холдинга "Укрэнерго", в ближайшие сутки ожидается увеличение дефицита электроэнергии в системе, в связи с чем во всех регионах произойдут аварийные отключения.