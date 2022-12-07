Режиссер Оливер Стоун назвал США подлинными виновниками событий в Донбассе

По мнению постановщика, Соединенные Штаты всегда "нарушают все правила, когда хотят"

БЕЛГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Режиссер Оливер Стоун считает США подлинными виновниками конфликта в Донбассе. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью сербской газете Politika.

"Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы [США] сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают". А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию. С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие <...>, и отсюда пошла война. Как и все, каждая война имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания", - заявил Стоун.

По мнению режиссера, США всегда "нарушают все правила, когда хотят", но при этом являются "профессионалами в осуждении каждой страны, которая нарушит линию мирового порядка".

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого страны Запада ввели жесткие санкции против России.