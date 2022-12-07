Китай пригрозил США уничтожением их новейшего истребителя-бомбардировщика

Хуаньцю шибао: новый бомбардировщик США — это средство рекламы, а не настоящее оружие

США подняли шум вокруг нового бомбардировщика B-21, заявив, что он — их "ответ на китайскую угрозу". На самом деле это средство пропаганды, с помощью которого раздувают синофобию, пишет "Хуаньцю шибао". Вашингтону лучше оставить пустые надежды, потому что самолет не устоит перед Поднебесной.

2 декабря американские военные представили свою новинку — бомбардировщик-невидимку B-21 Raider. Это первый бомбардировщик последнего поколения, выпущенный Соединенными Штатами более чем за 30 лет, и высокопоставленные чиновники и СМИ провели для него очень громкую рекламную кампанию. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "даже самым совершенным системам ПВО будет трудно обнаружить B-21 в воздухе". Генеральный директор компании-производителя Northrop Grumman хвастался, что мир "никогда не видел таких технологий, как B-21". Ввиду того, что министр ВВС США Фрэнк Кендалл много раз давал понять, что он хочет использовать B-21 для "сдерживания Китая", многие американские СМИ сосредоточили внимание на так называемом "ответе США на китайскую угрозу" в своих статьях и даже написали, что В-21 заставит Поднебесную "дважды подумать о войне в ближайшие несколько десятилетий".

В обычных обстоятельствах оружие, являющееся "козырем" крупных держав, держится в строжайшей тайне, но маркетинг и продвижение, сопровождающие B-21, можно сравнить с уровнем интернет-знаменитостей. Однако даже в условиях столь громкой кампании истинные характеристики бомбардировщика остаются загадкой. Сообщается, что В-21 показали лишь на краткий промежуток времени, и внешний мир увидел самолет только в анфас. При этом его конкретные технические характеристики не разглашаются, что резко контрастирует с ситуацией на дебюте В-2 более 30 лет назад. Широкая реклама на словах и повышенная осторожность в реальном показе наводят на определенные размышления. Иными словами, вне зависимости от фактического технического уровня В-21, это скорее "рекламный образец", необходимый военно-промышленному комплексу США для борьбы за долю в бюджете, а вооруженным силам — для продвижения так называемого "совокупного сдерживания" Китая.

С одной стороны, В-21 является не только прибыльным продуктом "теории китайской угрозы", состряпанной американским ВПК, но и важным звеном в продолжении этой цепочки интересов. Фактически, за семь лет, прошедших с момента создания проекта до первого публичного представления B-21, министр ВВС США и другие заинтересованные лица бесконечным потоком муссировали различные версии "китайской угрозы". Такие проекты, как стратегические бомбардировщики, стоят больших денег — от этапа утверждения до реализации. Только постоянно преувеличивая "опасность" военной мощи Поднебесной и даже придумывая ложь о китайской "ядерной экспансии", военные могли получить больше денег от конгресса. И стратегический бомбардировщик — лишь часть "тройственной" реформы ядерного сдерживания, которую США хотят сейчас провести. Важная причина широкой рекламы B-21 и подчеркивания его роли в сдерживании КНР также состоит в том, чтобы добыть средства для последующих проектов.

С другой стороны, раскрутка B-21 дает военным США возможность раздуть напряженность в Тайваньском проливе, тем самым ускорив переброску военных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион и перетягивание на свою сторону союзников. Как все мы знаем, хотя Соединенные Штаты давно мечтают сконцентрироваться на подавлении своего самого важного стратегического конкурента, их план по перемещению военной мощи в АТР был заблокирован по разным причинам. На этот раз американские военные использовали B-21, чтобы снова поднять тему Тайваньского пролива, заявляя, что бомбардировщик сыграет важную роль в регионе. Это не что иное, как попытка надавить на старых друзей, показать свои "передовые возможности" и привлечь новых партнеров. Уже есть сообщения о том, что после поступления на вооружение B-21, как ожидается, будет развернут на Гуаме и в Австралии. А в американском общественном мнении кичатся тем, что бомбардировщик "станет для США стратегическим оружием для борьбы с китайской угрозой".

Вот так американцы создали миф о том, что существование В-21 может сдержать Пекин. Остин заявил, что это "не просто еще один самолет", а "доказательство стратегии сдерживания" Соединенных Штатов. Американские СМИ угрожали "сбросить мины в Тайваньский пролив прямо под носом Народно-освободительной армии Китая, чтобы помешать ей пересечь море". Видимо, пришла пора напомнить им, что даже если вы не профессиональный военный или ученый, следует понимать простую истину: так называемое "сдерживание" всегда было сочетанием военной мощи и политической решимости. Вспомнить гражданскую войну между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая — разве мало современного оружия предоставили первому Соединенные Штаты? А во время войны в Корее и войне во Вьетнаме? Сколько американской техники было превращено в металлолом или захвачено на поле боя?

Многие до сих пор помнят, как 34 года назад впервые был представлен стратегический бомбардировщик B-2, который, по утверждению Пентагона, обладал возможностью "глобального уничтожения". Тогда США стали первой в мире страной, у которой появился бомбардировщик-невидимка, и многие пропагандисты называли В-2 "кошмаром противника". Однако прошло 30 лет, и эта передовая военная техника не дает Вашингтону "почивать на лаврах". Наоборот, в погоне за гегемонией ему становится все труднее, а В-2 к тому же расценивается как "финансовая катастрофа" из-за его высокой стоимости. Именно так и появился В-21. Первое требование, которое предъявили к нему конструкторы — стоимость не должна быть слишком высокой. Поэтому, какой бы ажиотаж ни пытался вызвать Пентагон, в каком-то смысле В-21 больше похож на "уменьшенную версию" бомбардировщика В-2.

Конечно, какое оружие разрабатывают США, это их личное дело. Но если американцы планируют использовать его для угрозы Китаю и устрашения, то это обречено остаться лишь розовыми мечтами. Какие бы надежды Пентагон не питал в отношении В-21, если этот бомбардировщик попытается внести хаос в ситуацию в Тайваньском проливе, то он обернется не более чем бумажным самолетиком, который легко сложится перед лицом железной стены НОАК и твердой воли 1,4 миллиарда китайцев. B-21 не только не сможет стать "доказательством американского сдерживания", но и, напротив, превратится в последний экспонат на витрине "доказательства того, что американцы сеют хаос в мире".