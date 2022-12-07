США и ЕС продолжат помогать Украине в восстановлении ее инфраструктуры

Кроме того, как отметили авторы заявления, ситуация на Украине "еще раз подчеркнула острую потребность в выявлении и устранении уязвимых мест в цепочках поставок"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. США и ЕС намерены и дальше оказывать помощь Украине в восстановлении и обеспечении безопасности ее инфраструктуры, а также продолжать санкционное давление на РФ. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам состоявшегося в Вашингтоне 5 декабря заседания Совета по торговле и технологиям США - ЕС.

Стороны подтвердили свою приверженность тому, чтобы поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". В частности, как отмечается в заявлении, США и ЕС намерены продолжать "поддерживать Украину в обеспечении безопасности, обслуживании и восстановлении" ее инфраструктуры, в том числе телекоммуникационной и интернет-инфраструктуры, "налагать на Россию серьезные и немедленные" издержки, в том числе посредством сотрудничества в вопросе санкций против Москвы, а также "противодействия российской дезинформации". "Мы также будем привлекать Белоруссию к ответственности за ее соучастие в войне России", - утверждается в тексте.

Кроме того, как отметили авторы заявления, ситуация на Украине "еще раз подчеркнула <...> острую потребность в выявлении и устранении уязвимых мест в цепочках поставок". "США и ЕС признают, что концентрация ресурсов в ключевых цепочках поставок может подвергать наши экономики серьезным сбоям. Мы планируем рассмотреть возможность скоординированных действий для содействия диверсификации и повышению устойчивости ключевых цепочек поставок", - говорится в документе.

В нем отмечается также, что стороны стремятся создать более благоприятные условия для торговли между США и ЕС за счет обмена информацией о существующих экспортных ограничениях. "Мы предпринимаем дополнительные шаги, направленные на совершенствование сотрудничества в сфере применения [рестрикций] между Соединенными Штатами и Европейски союзом, в том числе за счет обмена передовыми практиками по мере необходимости и с целью обеспечения упорядоченного применения связанных с санкциями экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии за счет регулярного обмена информацией, в том числе касающейся решений о выдаче разрешений и отказе от их выдачи", - говорится в тексте.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.