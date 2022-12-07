СМИ: большинство стран мира не поддержали Запад в конфликте на Украине

Обозреватель журнала Newsweek Дэниэл Депетрис отметил, что несколько ведущих стран мира вне Запада тесно связаны с Россией и не хотели бы разрушать это взаимодействие

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Большинство стран мира не поддерживают позицию США и их западных союзников в конфликте на Украине, предпочитая соблюдать собственные интересы. Об этом пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниэл Депетрис.

"Факт заключается в том, что в вопросе войны на Украине большая часть мира не находится на стороне США и Европы. У разных стран есть свои интересы, и они стремятся соблюдать их, несмотря на выкручивание рук. Официальным лицам в Вашингтоне следовало бы помнить об этом простом, но основополагающем принципе международных отношений", - указал он.

Как отмечает Депетрис, несколько ведущих стран мира вне Запада тесно связаны с Россией и не хотели бы разрушать это взаимодействие. Он напоминает, что Индия, например, получает из России около 21% импортируемой нефти, Бразилия - 85% удобрений, страны Африки - до 40% пшеницы. Однозначная поддержка Запада означала бы для них серьезные экономические проблемы.

В некоторых стран, прежде всего, в Африке и Латинской Америке, США и европейские страны не любят и видят в их действиях продолжение политики империализма и колониализма. Они заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта дипломатическим путем и возобновлении нормального функционирования глобальной экономики. "Значительная часть стран мира не хочет сжигать мосты с Москвой, ограничивать варианты своих действий из-за выбора той или иной стороны, а также отдавать свою политику по отношению к России на откуп Вашингтону", - констатирует Депетрис.

Эксперт отдельно указывает, что риторика Запада о необходимости защиты демократии и общих ценностей в большинстве случаев не находит отклика, а страны мира при определении курса исходят не из идеологических соображений, а конкретных хозяйственных интересов.