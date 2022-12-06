Уточняется подлинность спутниковых снимков аэродрома в Саратовской области после сообщений об инциденте

Источник изображения: topwar.ru

В целом ряде Телеграм-каналов публикуются спутниковые снимки военного аэродрома в саратовском Энгельсе. Там базируются самолёты дальней и стратегической авиации ВКС России.

Снимки эти вызывают особый интерес после утренних сообщений о том, что на этом военном объекте произошёл некий инцидент. Появлялись публикации с заявлениями от неизвестных лиц о якобы «повреждении самолётов».

В сообщении Минобороны говорится, что аэродромы под Рязанью и в Энгельсе атаковали с помощью беспилотников, но система ПВО перехватила летевшие на малой высоте БПЛА. Однако в результате падения и взрыва на аэродромах произошли инциденты. В частности, сообщается о том, что обломками была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолётов. О каких именно самолётах идёт речь и на каком аэродроме, не говорится.

В подписях к спутниковым снимкам говорится о том, что сделаны они сегодня – после сообщений об инциденте. Если это действительно так, то можно констатировать, что никаких видимых повреждений инфраструктуры, включая ВПП, следов пожара, повреждённых самолётов на них не видно.

Источник изображения: topwar.ru

Тем временем в ряде СМИ говорится, что удары ВСУ пытались нанести с помощью БПЛА советской разработки Ту-141 «Стриж». Заявлено, что пролетели они более 600 км на малых высотах. В конечном итоге были сбиты.

В такой ситуации точно не теряет своей актуальности возможность создания на российских аэродромах специальных укрытий для самолётов или хотя бы повышения уровня маскировки. Также эксперты обсуждают и возможность рассредоточения авиационной техники стратегического назначения по различным аэродромам, чтобы шансы противника на нанесение повреждения сразу нескольким самолётам были минимальны, а лучше полностью сведены к нулю.

Ранее поступила информация о том, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проинформирован об инцидентах в Калужской и Саратовской областях. Однако официальных сообщений о подлинности спутниковых снимков, опубликованных в сети, пока нет. В связи с этим подлинность снимков уточняется.