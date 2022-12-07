Войти
ТАСС

США не считают, что существовала угроза для безопасности России до начала СВО

345
0
0
Представитель Пентагона Джон Кирби
Представитель Пентагона Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

В Белом доме заявили, что в настоящее время сосредоточены на обеспечении безопасности Украины

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. США не считают, что для безопасности РФ существовала угроза в преддверии специальной военной операции (СВО) и в настоящее время сосредоточены на обеспечении безопасности Украины. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

"Безопасность Украины в феврале была нарушена путем неспровоцированных [действий]. Украина не представляла никакой угрозы [для РФ]", - сказал он. По его словам, доводы российской стороны о том, что безопасность РФ была под угрозой, не имеют "никаких доказательств". "Безопасность Украины была и все еще остается под угрозой, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены", - добавил Кирби.

В минувшую субботу Макрон в интервью телеканалу TF1 по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, "речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать".

"Этот вопрос будет частью дискуссий о мире, и нам надо готовиться к тому, что произойдет после [украинского конфликта], и думать о том, как мы сможем защитить наших союзников и одновременно предоставить России гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров", - отметил французский лидер.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
20.04.2022
На Западе решили разделаться с Россией руками Украины
14.04.2022
Россия предвидела раскол с Западом. И создала новый мир
26.04.2021
Эксперт: вступление Украины в НАТО изменило бы поведение России (Polskie Radio, Польша)
21.04.2021
Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти
03.03.2020
Fronda (Польша): как Россия обезвреживает НАТО
23.12.2019
Печат (Сербия): что ослепило и ввело в заблуждение наших натовских лоббистов
06.08.2014
Договор РСМД и путь России к войне ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 16:21
  • 39358
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:56
  • 10
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия
  • 06.12 14:26
  • 2
Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой
  • 06.12 14:23
  • 3
«Рособоронэкспорт» покажет оборонную продукция на Vietnam Defence 2022
  • 06.12 11:03
  • 2
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации