США не считают, что существовала угроза для безопасности России до начала СВО

В Белом доме заявили, что в настоящее время сосредоточены на обеспечении безопасности Украины

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. США не считают, что для безопасности РФ существовала угроза в преддверии специальной военной операции (СВО) и в настоящее время сосредоточены на обеспечении безопасности Украины. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

"Безопасность Украины в феврале была нарушена путем неспровоцированных [действий]. Украина не представляла никакой угрозы [для РФ]", - сказал он. По его словам, доводы российской стороны о том, что безопасность РФ была под угрозой, не имеют "никаких доказательств". "Безопасность Украины была и все еще остается под угрозой, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены", - добавил Кирби.

В минувшую субботу Макрон в интервью телеканалу TF1 по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, "речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать".

"Этот вопрос будет частью дискуссий о мире, и нам надо готовиться к тому, что произойдет после [украинского конфликта], и думать о том, как мы сможем защитить наших союзников и одновременно предоставить России гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров", - отметил французский лидер.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.