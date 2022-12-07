СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания

РИА Новости: коммерческие спутники Maxar осуществляли фотосьемку аэродрома в Энгельсе
МОСКВА, 5 декабря/ Радио Sputnik. Американская коммерческая компания Maxar производила фотосъемку аэродрома в Энгельсе, считают корреспонденты РИА Новости.
"Американские коммерческие спутники компании Maxar вели съемку российского аэродрома в Энгельсе перед попыткой Украины нанести по нему удар БПЛА", – говорится в Telegram-канале агентства.
Как следует из сообщения, съемку местности производили в минувшие выходные.
О попытке ВСУ сорвать нанесение удара по объектам украинской военной инфраструктуры сообщало Минобороны РФ.
Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ уличили США в передаче Украине модифицированных пусковых установок РСЗО HIMARS.