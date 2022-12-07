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РИА Новости

СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания

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Спутниковые снимки компании Maxar
Спутниковые снимки компании Maxar.
Источник изображения: © Фото : РИА Новости

РИА Новости: коммерческие спутники Maxar осуществляли фотосьемку аэродрома в Энгельсе

МОСКВА, 5 декабря/ Радио Sputnik. Американская коммерческая компания Maxar производила фотосъемку аэродрома в Энгельсе, считают корреспонденты РИА Новости.

"Американские коммерческие спутники компании Maxar вели съемку российского аэродрома в Энгельсе перед попыткой Украины нанести по нему удар БПЛА", – говорится в Telegram-канале агентства.

Как следует из сообщения, съемку местности производили в минувшие выходные.

О попытке ВСУ сорвать нанесение удара по объектам украинской военной инфраструктуры сообщало Минобороны РФ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ уличили США в передаче Украине модифицированных пусковых установок РСЗО HIMARS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
07.12.2022 12:11
так  где там  советские  беспилотники, которые так  далеко и так точно  летают? Фото в  студию!
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№2
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