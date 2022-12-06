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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

В Минпромторге заявили, что Россия нашла новые рынки сбыта металлов

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Металлургия
Металлургия.
Источник изображения: metalinfo.ru

Ограничения на экспорт черной металлургии показали, что Россия может переориентироваться на новые рынки сбыта, в том числе экзотические, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах Совета Федерации.

"В отрасли металлургии были опасения, куда мы будем продавать, если закрываются рынки Европы и Америки. Как показала практика, во-первых, отрасль прекрасно переориентировалась на внутренний рынок, а во-вторых, нашли новые рынки сбыта, причем самые экзотические", - заявил он в ответ на вопрос РИА Новости.

Евтухов также подчеркнул, что объем производства металлургической промышленности снизился всего лишь на 6% по итогам 10 месяцев.

До этого, в начале ноября, замглавы Минпромторга сообщил, что потребление стального проката в России за девять месяцев 2022 года увеличилось на 2,5 миллиона тонн. Он также добавил, что за девять месяцев 2022 года выпуск стали снизился на 6%, объем выплавки чугуна упал на 2,9%, а выпуск сортового проката снизился на 2,5%.

В марте ЕС запретил импортировать изделия из стали и железа из России. Под ограничения, в частности, попали металлические листы, трубная продукция и арматура. Европа оценивала потери экспортных доходов для России в более чем 3 миллиарда евро.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Евросоюз
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