«РИАТ» представил обновленный полуприцеп, выполненный из отечественного листового проката.

Конструкторском коллективом ОАО «РИАТ» разработан кузов полуприцепа линейки 924900 исполнения 33Н1 с наставными бортами и с использованием листового проката отечественных производителей с шириной листа 1250 и толщиной 5 мм и 6 мм, сообщает пресс-служба компании. ОАО «РИАТ» с 2020 года выпускает 3-х-осные самосвальные полуприцепы семейства 924900. С этого времени предприятием их было собрано и реализовано более 200 единиц.

Для изготовления кузова этого прицепа использовалась высокопрочная и износостойкая сталь марки Strenx 700 MC толщиной 4 мм шириной 1500 мм и Hardox 450 толщиной 5 мм и шириной 2000 мм, которая поступала на завод от компании SSAB (Бельгия).

В 2022 год конструкторским коллективом ОАО «РИАТ» был разработан кузов полуприцепа семейства 924900 исполнения 33Н1 с наставными бортами с использованием листового проката отечественных производителей с шириной листа 1250 и толщиной 5 мм и 6 мм.

На Новолипецком металлургическом заводе в течение 6 месяцев освоили выпуск проката металла шириной 1500 мм, что позволило создать самосвальный полуприцеп в исполнении 33Н2, тем самым дав возможность изготавливать кузов без наставных бортов.

ОАО «РИАТ» внедрил в производство модернизированный самосвальный прицеп 924900 -33Н2 с задней разгрузкой, который идеально подходит для перевозки основных видов инертных строительных грузов и имеет сниженную снаряженную с допустимой грузоподъёмностью 30200 кг.