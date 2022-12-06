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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС

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ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Источник изображения: metalinfo.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Должностные лица ФАС теперь могут согласно мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать от физлиц, организаций, органов власти, государственных внебюджетных фондов объяснения, имеющие значение для осуществления полномочий антимонопольного органа. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия ФАС.

Кроме того, регламентирована процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, пояснял ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФАС
Персоны
Путин Владимир
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