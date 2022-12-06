WSJ: США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS

По данным газеты, изменения коснулись аппаратного и программного обеспечения

ТАСС, 5 декабря. США модифицировали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданные Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности с целью атак против РФ. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, изменения коснулись аппаратного и программного обеспечения. Отказавшиеся от поставки Украине баллистических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) США таким образом исключили возможность использовать РСЗО HIMARS для пуска этих ракет в случае, если Украина закупит их у других стран.

Пентагон, Белый дом и Вооруженные силы Украины отказались дать комментарий The Wall Street Journal по данному вопросу.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная компанией Lockheed Martin. Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса.