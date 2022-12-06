"Нас хотят столкнуть лбами с Россией". Турки не приняли условие США по F-35

Читателей Haber7 возмутило условие США по возвращению Турции в программу F-35

США предложили Турции вернуться в проект F-35 взамен на передачу ею С-400 Украине, пишет Haber7. Читателей портала возмутила эта идея. Они отметили, что Анкару и Москву хотят "столкнуть лбами", при этом никаких истребителей Турция все равно не получит.

Генерал Бен Ходжес, много лет служивший в американской армии, сделал Турции неожиданное предложение относительно С-400 и F-35. Американский генерал заявил, что С-400 должны быть переданы Украине. Так чего же США добиваются этим предложением?

Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе, служивший в течение двух лет в турецком Измире и уволившийся из армии в 2018 году, в интервью британской корпорации BBC сделал заявления о Турции. Говоря о выходе Турции из проекта истребителей F-35 и приобретенных у России систем противовоздушной обороны С-400, американский генерал сделал Турции неожиданное предложение.

"Передайте С-400 Украине"

Американский генерал напомнил, что Турция была исключена из проекта F-35, и выдвинул условие для ее возвращения в программу. "Насколько нам известно, С-400 по-прежнему не используются, — отметил Ходжес. — Турция может отказаться от этого шага, передать системы Украине, например, и вернуться в программу F-35. Тогда она была бы совсем в другом положении, нежели сегодня".

Так чего же США добиваются этими словами?

Что произойдет, если С-400 будут переданы Украине?

В случае положительного ответа на предложение США Турция отступит от своей стойкой позиции в отношении многих стран, ради которой прилагала немало усилий на протяжении многих лет. Передача ракетных систем Украине, с которой Россия находится в состоянии военного конфликта, может вызвать прямое противостояние Анкары с Москвой и свести на нет дружественные отношения, которые президенты двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин развивали годами. В результате Россия может поставить крест на операциях Турции по борьбе с терроризмом в Сирии и, возможно, даже добавить Турцию к ряду европейских стран, против которых применяется газовое эмбарго.

США стремятся сделать Турцию беззащитной перед Грецией?

С другой стороны, предложение американского генерала Ходжеса также имеет составляющую, связанную с Грецией. В случае передачи С-400 Украине Турция потеряет значительный потенциал с точки зрения защиты своего воздушного пространства. В настоящее время отношения Турции и Греции переживают явный кризис в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Это может привести к тому, что Греция будет принимать более решительные действия в регионе против Турции. В результате такого изменения балансов достижения и права Турции в рамках доктрины "Синяя родина" могут вновь быть поставлены под сомнение европейцами и американцами. Таким образом, США таким шагом не только нанесут удар по многолетним дружественным отношениям между Турцией и Россией, но и ослабят Анкару перед своим европейским партнером — Афинами.

Комментарии читателей

Фатих

Одной из причин, по которым США и ЕС до сих пор не вторглись в Турцию, должно быть, являются именно С-400.

aaaa

Если С-400 будут переданы, они вторгнутся в Турцию.

Алпер

Все совершенно ясно. США собирались развязать войну, используя Грецию. Ход с С-400 сорвал эти планы.

Победа

Они всех, кроме себя, считают идиотами, что ли? Если так хотите, дайте системы Patriot, в чем проблема?

Тахсин

Пусть дадут Украине Patriot.

Гость

Бесполезное предложение.

Салахаддин

Самый большой враг Турции — США.

мурат44

Ни в коем случае нельзя отдавать С-400! Даже после этого нам не предоставят F-35. Нас хотят оставить без ПВО.

Из Адыямана

Чего еще изволите?

отставник

Похоже, купив С-400, мы нарушили их планы.

Мустафа

Эта ситуация нанесет удар по дружественным отношениям между Турцией и Россией, а также ослабит Турцию перед Грецией. От себя добавлю, что, если мы вернемся в программу F-35 и к использованию этих истребителей, мы технологически станем зависимыми от Америки.

Ладно

Активируйте С-400, незамедлительно.

Тим

США — величайший в мире террорист, и точка.

Молот

Нужно немедленно приобрести новую партию С-400.

пиши

Даже если мы отдадим С-400, нас не возьмут обратно в проект F-35. Надеюсь, мы создадим свой истребитель.

Без комментариев

Пусть Греция отдаст свои С-300. Член НАТО как-никак.

Бюлент ДУМАН

Не нужно вестись на эту ложь.

гражданин

Пусть Индия предоставит С-400.

Мехмет нури четин

С-400 ни в коем случае нельзя отдавать Украине...

Брат

Нам нужно приобрести С-500.

34 43

Нас хотят столкнуть лбами с Россией.

Эго

Мне кажется, что, если США хотят сделать для Украины что-то хорошее, тогда пусть соберут вооружения, которые они предоставили Отрядам народной самообороны / Рабочей партии Курдистана, и отправят Киеву. Так и мы одним выстрелом убьем двух зайцев...

А.Йылдырым

Нам нужно полностью разорвать отношения с США, даже выйти из НАТО. Турции то и дело расставляют ловушки. Мне 70 лет, и я ни разу не видел, чтобы США сделали для нас что-то хорошее.

Мехмет

С-400 испытаны и готовы к использованию.