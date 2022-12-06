Макрон призвал защитить НАТО, но дать при этом гарантии безопасности России

Макрон обещает мир, но при возможности для Зеленского прочертить границы страны

Макрон уверен, что придет момент, когда страны НАТО сядут за стол переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью TF1. По мнению президента Франции, при этом необходимо не только обеспечить безопасность альянса, но и дать гарантии Москве.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью главному каналу французского телевидения TF1, в котором ответил и на вопросы, касающиеся украинского конфликта. Вот та часть его интервью, где он коснулся этой темы.

— Есть одна вещь, которую мы делаем с самого начала этого конфликта, — это присматривать, чтобы эскалация не коснулась гражданской ядерной энергетики. Украина — это страна, где есть АЭС. А потому я обязательно поговорю с президентом Путиным на эту тему безопасности АЭС — после того, как получу напрямую информацию по этому поводу, побеседовав с главой МАГАТЭ. Нам нужны конкретные и точно определенные темы для разговора.

Итак, вот наши задачи на ближайшие недели. Надо помочь украинцам сопротивляться [России] и вообще не сдаваться, несмотря на трудности. Потребуется продолжение военной помощи. В то же время надо избежать эскалации, а если надо, точечно вмешаться, чтобы избежать развития событий, способного затронуть атомные станции. И в то же время надо спокойно готовить диалог, который начнется, когда все соберутся за столом переговоров.

Есть одна тема, которая зависит от украинцев, — это вопрос границ. Есть другая тема, которую мы должны будем урегулировать. И я ее обсудил во время нашей встречи с президентом Байденом. Вот она: какова будет архитектура безопасности того мира, где мы хотим жить завтра. Один из важных пунктов, который беспокоит президента Путина, — это страх, что НАТО придет к его порогу. Это тема размещения оружия, которое может обладать способностью нанести удар по России. И этот сюжет тоже будет частью списка тех тем, которые нам надо будет обсудить, — ради мира. И тут тоже потребуется подготовка к разговору: как мы обеспечим безопасность наших государств — членов НАТО, одновременно давая гарантии безопасности России. Решения для всех этих вопросов надо будет иметь в готовности к тому моменту, когда мы сядем за стол переговоров...

То, что мы сейчас защищаем на Украине, — это принципы Хартии Объединенных Наций. Мы защищаем её территориальную целостность и национальный суверенитет. То, во что я верю, — это право народов распоряжаться своей судьбой. Это украинский народ должен распоряжаться своей судьбой. Это не мы должны решать, какова должна быть эта территориальная целостность, как и каким образом ее защищать. Наше дело — обозначить, не становясь участниками конфликта, что мы не принимаем нарушения этой территориальной целостности. И есть еще одна вещь, которая зависит от нас и за которую мы несем ответственность: это безопасность всей остальной Европы.

— Но разве поставки оружия на Украину не подставляют нас самих, Францию, под удар?

— С самого начала нынешнего конфликта мы установили два ограничения, две красные линии, которые мы не пересекаем. Во-первых, мы не ослабляем нашу собственную способность защитить свою территорию — на своей земле. Во-вторых, мы не поставляем оружие, способное поставить нас в положение, когда нас могли бы рассматривать как участников конфликта. А это значит: мы не даем оружие, позволяющее нанести удар по России на ее собственной земле... Так что мы будем расширять поставки — убыстрять их в рамках соблюдения этих двух ограничений... Сейчас уже украинские военные могут приезжать к нам и выбирать то, что им нравится, прямо у наших производителей. Мы сделали так, чтобы при этом могло использоваться финансирование из европейских фондов.