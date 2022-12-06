В МИД Венгрии сообщили, что страна не будет готовить украинских военных

Будапешт считает, что это может усугубить военный конфликт

БУДАПЕШТ, 5 декабря. /ТАСС/. Венгрия не намерена заниматься подготовкой военнослужащих Украины, поскольку считает, что это лишь усугубит конфликт в соседней стране. Об этом заявил в понедельник госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер в связи с участием ряда других государств в тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии.

"Некоторые европейские страны обучают украинских солдат. В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", - написал представитель МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В конце минувшей недели верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в рамках тренировочной миссии ЕС, начавшейся в ноябре, подготовлено уже более тысячи украинских военных. Инициатива, на которую будет выделено $106,7 млн, предусматривает обучение за два года 15 тыс. военнослужащих Украины. Их подготовка будет проводиться на территории Польши, Германии и ряда других стран.

Венгрия с самого начала заявила, что не будет участвовать в этой миссии и не планирует выделять на нее средства. Ранее, сославшись на интересы национальной безопасности, венгерское правительство отказалось поставлять военную технику и вооружения для украинской армии и обеспечивать их транзит по своей территории из других стран.