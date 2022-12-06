Войти
Интерфакс-АВН

Еврокомиссия профинансирует более 60 оборонных проектов ЕС

178
0
0
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о планах выделить 1,2 млрд евро для 61 совместного оборонного научно-исследовательского проекта.

"Выбранные высококачественные проекты показали, что военно-промышленное сотрудничество в Европе действительно может быть осуществлено, и даже в широком масштабе. Почти 700 компаний, которые будут исследовать и разрабатывать инновационные оборонные технологии следующего поколения за счет средств ЕС, создадут устойчивую и конкурентоспособную промышленную базу", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

По ее словам, программа Европейского оборонного фонда, в рамках которой проходил первый в его истории конкурс по отбору заявок на финансирование, "охватывает всю производственно-сбытовую цепочку ЕС".

В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, сообщается, что фонд "будет поддерживать проекты высокого класса в области оборонного потенциала, такие как истребители, танки и корабли следующего поколения, а также критически важные оборонные технологии".

В реализации отобранных предложений будут участвовать почти 700 юридических лиц из 26 стран-членов ЕС и Норвегии. Проекты также отличаются "усиленным оборонным сотрудничеством" - на каждый приходится в среднем 18 организаций из восьми государств. В ЕК также подчеркивают внушительное участие малых и средних предприятий: по ряду предложений они составляют более 40% всех задействованных субъектов и получат около 20% от общего запрошенного финансирования.

Кроме того, в Брюсселе указывают на поддержку прорывных технологий для обороны: более 5% бюджета выделяется на финансирование "революционных идей, которые принесут инновации, радикально изменяющие концепции и ведение оборонных дел".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
10.05.2021
ЕС развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО - Боррель
27.03.2020
«Никакой холодной войны нет»: в Европе комментируют российскую помощь Италии
28.02.2020
Ilta-Sanomat (Финляндия): получит ли Финляндия помощь в случае нападения России?
25.11.2019
Арктика должна быть зоной согласия, а не противостояния
30.08.2019
Возможная закупка Венгрией зенитной ракетной системы NASAMS
20.03.2019
Le Figaro (Франция): зачем до сих пор нужна НАТО?
08.02.2017
Финские парни готовятся к зимней войне (VG, Норвегия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 08:33
  • 39300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 06:56
  • 1
Военный эксперт рассказал о задачах БРК «Бастион» на Курильских островах
  • 05.12 13:57
  • 1
Военкор призвал не затягивать с «отключением» тылов противника от электричества
  • 05.12 13:51
  • 1
Венгрия выступает против европейского плана помощи Украине
  • 05.12 13:38
  • 113
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 05.12 13:31
  • 1
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации
  • 05.12 13:19
  • 1
Расчет БЛА "Орлан-10" ЦВО вскрывает пути подвоза боеприпасов националистов в зоне проведения СВО
  • 05.12 13:12
  • 10
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 05.12 12:59
  • 6
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 05.12 11:02
  • 0
Бескорыстная Польша вводит оплату проживания для украинских беженцев
  • 05.12 10:17
  • 4
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 05.12 09:23
  • 1
В США рассказали о первом боевом подразделении с российским Су-57
  • 04.12 16:44
  • 2
Запад боится пойти на уступки Путину — даже ради мира на Украине
  • 04.12 16:36
  • 3
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 04.12 13:15
  • 2
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря