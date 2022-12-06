Почему закупка американских F-35 может стать головной болью для канцлера Шольца?

Вячеслав Филиппов — о том, почему в Германии недовольны покупкой военных самолетов в США

Канцлер Германии Олаф Шольц еще 27 февраля объявил, что власти страны создадут специальный фонд общим объемом €100 млрд, которые пойдут на инвестиции и проекты в области вооружений, в том числе на закупки для Бундесвера. Средства из этого фонда будут направлены, например, на приобретение 35 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 производства американской компании Lockheed Martin.

Согласно планам правительства ФРГ, эти самолеты заменят состоящие на вооружении Бундесвера многофункциональные истребители-бомбардировщики Tornado, срок эксплуатации которых истекает в 2025 году. Основное предназначение F-35 — обеспечение вклада Германии в усилия НАТО по ядерному сдерживанию.

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В 2020 году, как писали немецкие СМИ, Соединенные Штаты модернизировали размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61. С тех пор нести их могут только сертифицированные США боевые самолеты, каковыми и являются F-35. Местом их дислокации, соответственно, видимо, будет авиабаза в Бюхеле.

F-35 считается самым современным боевым самолетом в мире. Из-за особой формы и внешнего покрытия самолет трудно обнаружить радарам противника. Дальность полета составляет около 2,2 тыс. км.

Значительные риски

По информации журнала Der Spiegel, закупка F-35 обойдется Германии почти в €10 млрд. Издание ссылается на конфиденциальный документ, подготовленный Минфином для комитета Бундестага по бюджету.

При этом Шольц стремится успеть заключить контракт на поставку F-35 еще в текущем году: подписание всех документов в рамках сделки и их отправка обратно американцам запланирована на декабрь 2022 года. Канцлер принял решение о покупке американских истребителей практически сразу после вступления в должность. Перед этим в Германии бесконечно долго шли дискуссии о том, какие самолеты должен получить Бундесвер. Обсуждалось совместное предложение от авиаконцерна Airbus и консорциума Eurofighter GmbH о замене Tornado на многоцелевые истребители Eurofighter, а также рассматривался вариант закупки истребителей-бомбардировщиков F/A-18 компании Boeing. Шольц принял решение в пользу F-35, в частности, потому, что многие другие европейские союзники по НАТО ранее уже остановили свой выбор на этих же самолетах.

Отмечу, что в случае завершения сделки она станет первым крупным закупочным проектом по переоснащению ВВС ФРГ с момента начала специальной военной операции России на Украине и самым дорогостоящим из тех, которые планируется профинансировать из недавно созданного специального фонда. Причем €10 млрд — это вовсе не окончательная сумма, которую придется выложить правительству ФРГ за новые самолеты. В документе, попавшем в распоряжение Der Spiegel и содержащем пометку "только для служебного пользования", говорится, что названная стоимость основывается на "консервативных прогнозах и выводах правительства США" и "явно подлежит корректировке".

Проблема в том, отмечают специалисты, что для размещения новых американских истребителей Минобороны ФРГ предстоит до 2026 года в значительной степени модернизировать авиабазу в Бюхеле. В этой связи не исключены "задержки и потребности в дополнительных финансовых средствах". Только в реконструкцию авиабазы нужно будет инвестировать около €500 млн, причем успеют ли власти завершить ее модернизацию до 2026 года, пока неизвестно, уточняет Der Spiegel.

Также "существует риск того, что своевременная выдача национального разрешения на полеты [F-35] будет невозможна из-за отсутствия соответствующей документации или ее нельзя будет осуществить из-за правовых предписаний". Дальше больше. Модель F-35A в настоящее время не удовлетворяет всем требованиям касательно аэронавигационного оборудования и "по всей видимости, в обозримом будущем и не будет им удовлетворять", в связи с чем "выполнение полетов может начаться только в ограниченной степени", говорится в документе Минфина.

Кот в мешке?

Германская оппозиция, да и многие представители правящих партий сейчас в свете предоставленной информации пребывают в недоумении, если не сказать в шоке. Этот самолет, по сути, является "наступательным оружием, которое не служит целям обороны страны", заявила депутат фракции Левой партии в Бундестаге Гезине Лёцш.

Правительство ФРГ покупает кота в мешке. Существуют серьезные технические и финансовые риски, которые никто не может не заметить Гезине Лёцш

"Неприемлемо, что парламент только сейчас узнает о проблемах. Я ожидаю от министерства [обороны] всеобъемлющего объяснения, как оно намеревается взять под контроль риски. Сейчас налицо попытка уйти от ответственности", — заявил изданию депутат от фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), главный докладчик по вопросам военного бюджета Андреас Шварц.

Еще резче отреагировали в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Армия и вся Германия должны испытывать стыд после появления этой новой информации. Возникает вопрос, скрывается за этим несостоятельность или же умысел эксперт по вопросам оборонной политики фракции ХДС/ХСС Флориан Хан

"Мой совет канцлеру: смените министра [обороны Кристине Ламбрехт], пока не поздно", — призвал Хан.

Как сообщает Deutsche Presse-Agentur GmbH, сегодня комитет Бундестага по бюджету провел специальное заседание, посвященное вопросам закупки F-35, где заслушал Ламбрехт. Как позднее на брифинге отметил представитель Минобороны, никакого кризиса, связанного с закупкой F-35, нет. "Сейчас нет проблем с планированием, в том числе касающимся подготовки инфраструктуры", — отметил он и добавил, что реализация проекта "на хорошем пути".

Позабыли о собственной оборонной промышленности?

Ламбрехт ведет переговоры по вопросу закупки F-35 напрямую с Белым домом. В то время как такие страны, как Италия или Швейцария, с самого начала настаивали на участии в переговорном процессе национальных оборонных компаний, правительство ФРГ исключило собственные концерны из него. Последние теперь опасаются, что их оставят без ценных контрактов, например, по производству запасных частей, обслуживанию и ремонту самолетов.

Как пишет издание Focus Online, Германское объединение аэрокосмической промышленности (BDLI) обвинило кабмин ФРГ в том, что он при обсуждении сделки не учитывает интересы собственной индустрии. Член президиума BDLI Мартин Крёль призвал Берлин "не все предоставлять друзьям из США" и привлечь собственные компании хотя бы к ремонту самолетов и поддержанию их в надлежащем техническом состоянии. В противном случае, по его словам, стратегические последствия для германской экономики будут огромными.

Деньги, которые мы расходуем для США, не вернутся обратно Мартин Крёль

Вольфганг Шодер, член BDLI и глава Airbus Helicopters Deutschland, призвал прописать в контрактах с американцами обязательную возможность участия германских фирм в ремонте крылатых машин.

Не исключено, что правительство ФРГ исходило из того, что участие представителей собственной промышленности осложнило и замедлило бы переговорный процесс с США. В ответ на критику кабмин поспешил успокоить и указал на то, что в начале 2023 года Lockheed Martin планирует организовать "День промышленности" для того, чтобы проинформировать немецкие фирмы о возможностях участия в программе по F-35.

В ответе Минобороны на запрос фракции ХДС/ХСС в Бундестаге отмечается, что, несмотря на закупку американских истребителей, Берлин по-прежнему намерен в будущем придерживаться цели обеспечить 35% потребностей Бундесвера за счет европейских производителей. В документе перечисляются такие проекты, как создание евродрона, морского патрульного самолета (MAWS) и нового европейского боевого самолета (FCAS). Как пишет экономический журнал WirtschaftsWoche, в правительстве ФРГ считают, что германские оборонные концерны в прошлые годы доказали свою ненадежность в вопросе производства крупных боевых систем. "Мы должны, наконец, продвинуться вперед, и тогда они получат свой шанс", — приводит издание слова высокопоставленного представителя кабмина.

В то же время, если проект по закупке F-35 провалится, это будет личным поражением Шольца. В таком случае, очевидно, первой жертвой станет Ламбрехт, которая и так подвергается в последнее время резкой критике за медлительность в вопросе поставок оружия Киеву и материально-техническое состояние Бундесвера. Недавно стало известно, что склады армии ФРГ настолько пусты, что боеприпасов должно хватить лишь на 30 дней в случае боевых действий.

О германской оборонной промышленности

Германия считается одним из крупнейших экспортеров оружия в мире. Многочисленные кризисы и конфликты, можно сказать, играют на руку ее компаниям — производителям вооружений, боевой техники и электроники.

В числе самых известных немецких концернов в этой сфере — Rheinmetall, который занимается производством военной техники, артиллерии, боеприпасов и других боевых компонентов (торговый оборот в 2021 году составил €5,7 млрд). Krauss-Maffei Wegmann (KMW) со штаб-квартирой в Мюнхене производит броневики и боевые танки, артиллерийские системы, такие как поставляемые на Украину гаубицы Panzerhaubitze 2000 (торговый оборот составляет более €1,5 млрд). Оборонное подразделение известного в мире сталелитейного предприятия ThyssenKrupp — ThyssenKrupp Marine Systems — специализируется на строительстве подводных лодок, фрегатов и корветов (торговый оборот компании составил в прошлом году более €2 млрд).

Среди компаний поменьше на слуху Heckler & Koch, производящая автоматы и пистолеты; Diehl и MBDA, занимающиеся изготовлением управляемых ракет; Jenoptik из Йены, которая производит различные, в том числе оптические, приборы, использующиеся в боевых системах. Многие забывают, что и такие концерны, как Siemens, MAN, помимо гражданских товаров изготовляют и военную продукцию. Сюда же относится аэрокосмическая корпорация с немецким участием Airbus.