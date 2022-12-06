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Эксперт: Шольц признался в зависимости от Большого брата

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца в статье для издания Foreign Affairs прокомментировал в эфире радио Sputnik германист Александр Камкин.

Новая стратегия национальной безопасности Германии будет принята с учетом "угроз, в первую очередь исходящих от России", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.

По словам канцлера, Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают союзники, Берлин делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка.

Кроме того, Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает, их придется долго сохранять, а ЕС и НАТО "сильны как никогда".

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, германист Александр Камкин назвал эти заявления "стандартным набором".

"Абсолютно стандартный набор риторических фигур и логических доводов. Понятно, что сюда входят сразу несколько векторов – геополитических и внешнеполитических. Германия ищет себе место в мировом сообществе, первая проба сил была на Балканах в девяностые годы, сейчас Германия пытается "пролезть" в постоянные члены СБ ООН и институализировать себя на мировой арене уже не как полувассальный субъект, а как региональная держава. Но тесная привязка к Вашингтону остается – Германия движется в фарватере американского сектора. Шольц здесь полностью выражает евроатлантическую солидарность и продолжает политическую линию европейских лидеров по обвинению России. По сути речь идет о единстве антироссийском, единстве санкционном и единстве Запада в выстраивании новой модели железного занавеса. На мой взгляд, интервью прежде всего ориентировано на американский истеблишмент, на проамерикански настроенный политический класс в самой Германии. Это признание зависимости от Большого брата в Вашингтоне", – сказал Александр Камкин.
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