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Армейский опыт звезд спорта: наказание, повинность или призвание

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Многие из популярных спортсменов и тренеров имеют опыт служения в армии своих стран. Кто из атлетов имеет непосредственное отношение к войскам, рассмотрим далее.


Иван Федотов.
Источник: https://metaratings.ru/

Во многих странах армия и спорт неразрывно связаны. Примером того является Германия. На сайте вооруженных сил страны имеется сообщение о том, что для спортсменов предусмотрены 827 должностей. Там уверены, что нахождение на службе позволяет атлетам не просто сосредоточиться на своем виде спорта, но и заниматься им профессионально.


Обязательный призыв для всех мужчин, включая спортсменов, действует в Финляндии. Долг родине отдало множество атлетов, в том числе все девять финских гонщиков Формулы-1. Трое из них становились чемпионами Королевских гонок. Это Кеке Росберг, Мика Хаккинен и Кими Райкконен. Победителем сезона-2022 стал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Статистику заездов болельщики могут посмотреть на сайте БК Винлайн - букмекерской конторы с фрибетом.


В Италии ранее существовала даже армейская сборная по футболу. В составе команды играли Роберто Манчини, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро и многие другие звезды. Итальянские военные выиграли 15 медалей ЧМ среди военнослужащих.


Строгий закон для мужчин призывного возраста действует в Южной Корее. Однако для спортсменов, в частности для футболистов, существует послабление. Освободить атлета от обязательной службы может медаль Олимпиады или чемпионство на Азиатских играх. Обыграв в 2018 году сборную Японии, Сон Хын Мин, входящий в состав национальной команды Южной Кореи, получил возможность ограничить службу прохождением курса молодого бойца.


Однако далеко не все спортсмены отправлялись служить по своей воле. К примеру, футболиста Сергея Юрана в армию отправил тренер в качестве наказания. Он прослужил в армии три месяца из-за того, что подбил других футболистов сборной отправиться праздновать международный женский день в бар, сорвав утреннюю тренировку.

Был отправлен в армию и вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Спортсмен подписал контракт с «Филадельфией», однако перед отъездом в НХЛ его забрали в вооруженные силы.


Известны истории и случаи категорического несогласия спортсменов на вступление в армию. Великий боксер Мухаммед Али во всеуслышание заявлял о том, что не собирается служить в армии США. К нему были применены несколько санкций, включающих лишение боксерской лицензии, титула чемпиона мира, штраф в размере 10 тысяч долларов, а также лишение свободы сроком на пять лет. Только спустя три года спортсмена оправдали и восстановили в правах.


Самым же известным военнослужащим-спортсменом считается Пэт Тиллман. Ради службы в армии он бросил перспективную карьеру в американском футболе.


Один из величайших тренеров в истории НБА Грегг Попович закончил военную академию ВВС США Air Force, легеда «Сан-Антонио Сперс» Дэвид Робинсон - Военно-морскую академию.


Долг родине в свое время отдали игроки московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Тихонов, футбольные тренеры Станислав Черчесов и Валерий Карпин, бойцы смешанных единоборств братья Емельяненко и Сергей Харитонов. Последний окончил высшее воздушно-десантное командное училище и дослужился до звания майора.

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