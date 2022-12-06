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РИА Новости

Армения заявила, что никогда не обсуждала выход из ОДКБ

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Военный во время учений ОДКБ в Армении
Военный во время учений ОДКБ в Армении.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Спикер парламента Армении Симонян заявил, что Ереван никогда не говорил о выходе из ОДКБ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, но Ереван обеспокоен отношением организации к республике, заявил в понедельник спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня, в результате чего гибнут люди. Некоторая пассивность ОДКБ, а также официальные заявления отдельных наших союзников стали причиной того, что общественные настроения в Армении относительно организации претерпели существенные изменения", - сказал он.

"Мы никогда не делали заявлений о выходе из ОДКБ, мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, мы этим очень обеспокоены. Складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточноевропейскому региону и Центральной Азии", - заявил спикер в ходе совместного заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и пятнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.

ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин.

Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.

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