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Время электроники

В МФТИ создадут институт для развития новых технологий в электронике

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©МФТИ
©МФТИ.
Источник изображения: naked-science.ru

В Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех) состоялось совещание, посвященное развитию российской радиоэлектронной промышленности на ближайшие два года, в том числе и в области микроэлектроники. В мероприятии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Физтех сегодня является одним из лидеров индустрии микроэлектроники и приборостроения, интенсивно развивая направления сенсорики, высокоэффективной памяти, телекоммуникации, кибербезопасности и энергоэффективности. МФТИ является координатором недавно созданного межвузовского консорциума «Научное приборостроение», который будет разрабатывать и создавать отечественные приборы гражданского назначения, сразу по нескольким направлениям. Это в том числе оптическая литография, электронная литография и микроскопия, масс-спектрометрия и спектроскопия оборудование для создания и измерения магнитных полей, вакуумное и криогенное оборудование, оборудование для геномных исследований и другие. Реализуется дорожная карта по разработке новых энергоустановок для транспорта на основе электрохимических накопителей (аккумуляторов), готовятся концепции проектов по развитию технологий атомно-слоевого осаждения и печатной электроники, дистанционного зондирования Земли, а также по по исследованиям и разработкам в интересах освоения Арктической зоны Российской Федерации.

По словам участников рабочего совещания, университет имеет огромный потенциал к формированию и ведению крупных проектов. Их логика – в формировании цепочек «разработка-производство-поставка» в соответствующих областях.

«Чем больше мы сформируем коопераций – тем лучше. Университет открыт для партнерств как в академической среде, так и для индустрии. Вы для промышленности как некий центр коллективного пользования в глобальном смысле за счет обладания своими научно-техническими возможностями. Нужно и далее выстраивать такую идеологию – открытости, доступности, диалога со всеми – разумеется, с соблюдением бизнес-этики», – сказал Василий Шпак.

Опытно-конструкторские производства являются обязательным шагом отработки технологий перед постановкой на промышленные мощности. Результатом этого этапа становится рабочая конструкторская документация и отработанные технологические процессы.

«Мы рассматриваем исследования в области микроэлектроники как важный вектор стратегии развития института не с точки зрения престижа, а с точки зрения создания площадки для специалистов, которые будут инициаторами проектов, готовых к масштабированию и серийной промышленной реализации. Развитие прикладных направлений для нас сейчас приоритетно, поэтому внутри Физтеха будут создаваться новые структуры для решения этих задач. Уже в этом году принято решение о создании института квантовых технологий, который будет заниматься всеми проблемами, связанными с микроэлектроникой, приборостроением, квантовыми вычислениями и коммуникациями», – сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

На текущий момент в МФТИ разрабатываются концепции исследовательских институтов, которые позволят расширить спектр реализуемых проектов. Пилотом станет институт, создаваемый для развития новых технологий, материалов и устройств в электронике на основе перспективных методов атомно-слоевого осаждения, печатной электроники и других, на базе Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики. Основной его целью станет консолидация проектных команд в сфере создания изделий отечественной электроники и ликвидация технологических пробелов в микроэлектронике. Институт будет создан до конца текущего года.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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