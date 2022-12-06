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Известия.ru

Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российские беспилотники «Ланцет» уничтожили два радиолокатора Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их боевые машины системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. «Известия» в понедельник, 5 декабря, публикуют кадры работы дронов.


На видео беспилотники поражают колонны военной техники ВСУ. Дроны, в частности, атакуют радиолокационные установки и движущиеся С-300.

Ранее в этот же день Минобороны России показало фрагмент работы дронов, на них было видно только уничтожение радиолокационной станции ВСУ.

В середине ноября появились кадры, на которых видно, как российские подразделения ВДВ поразили позиции Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА «Ланцет».

6 ноября российские военные уничтожили американскую гаубицу М777, которую украинские боевики использовали на николаево-криворожском направлении, с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
С-300
Компании
M777
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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