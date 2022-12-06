«Рособоронэкспорт» покажет оборонную продукция на Vietnam Defence 2022

Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех выступает организатором единой российской экспозиции на Международной оборонной выставке и конференции Vietnam Defence 2022, которая пройдет с 8 по 10 декабря 2022 года на территории аэропорта Gia Lam, в Ханое (Вьетнам).

«Россия и Вьетнам строят свои отношения на давних традициях дружбы и взаимного уважения. «Рособоронэкспорт» поддерживает развитие двустороннего стратегического партнерства и прикладывает все усилия для укрепления военно-технического сотрудничества между нашими странами, – сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. – Компания с большой радостью принимает участие во вьетнамских оборонных выставках и представляет на них лучшую продукцию российских промышленных предприятий. На Vietnam Defence 2022 покажем своим партнерам новейшие самолеты и вертолеты, бронетехнику, средства ПВО, стрелковое оружие и беспилотные комплексы».

В составе единой российской экспозиции будет представлено более 400 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения разработки и производства ведущих российских предприятий, в том числе входящих в контур Госкорпорации Ростех.

«Рособоронэкспорт» на своем стенде выставит натурный образец беспилотного летательного аппарата «Орлан-10Е», а также линейку БПЛА российского производства, в том числе новинку 2022 года – «Орлан-30», разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

Посетителям выставки презентуют истребитель пятого поколения Су-57Э, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный Ми-171Ш и корабельный противолодочный вертолет Ка-28.

Для организации противовоздушной обороны различного уровня «Рособоронэкспорт» предложит зенитные ракетные комплексы типа «Бук» и «Тор», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С». Также на выставке будут представлены средства радиоэлектронной борьбы, в том числе предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам различного класса.

Делегации вооруженных сил Вьетнама и стран региона на стенде «Рособоронэкспорта» могут ознакомиться с мировыми бестселлерами в сегменте рынка бронетехники. Среди демонстрируемых образцов – проверенные и надежные танки Т-90С и Т-90МС, боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор», тяжелая огнеметная система ТОС-1А, модернизированная самоходная гаубица «Мста-С», противотанковые комплексы «Хризантема» и «Корнет-ЭМ». Повышенное внимание партнеров «Рособоронэкспорта» из стран Юго-Восточной Азии ожидается к обладающим отличными характеристиками по преодолению водных препятствий плавающему танку «Спрут-СДМ1» и бронетранспортерам БТ-3Ф и БТР-82А.

«Рособоронэкспорт» готов в ходе Vietnam Defence 2022 предложить различные модели защищенных автомобилей типа «Тайфун» и санитарный автомобиль «Линза», а также рассмотреть варианты организации их лицензионного производства на территории стран-партнеров.

В рамках экспозиции «Рособоронэкспорта» свою продукцию представит концерн «Калашников». Производитель самой популярной и известной в мире марки стрелкового оружия покажет образцы, отвечающие всем современным требованиям по эргономике, возможности применения различных прицелов и тактических аксессуаров: АК «двухсотой» серии, АК-15 и АК-19. Партнерам компании будет интересна и другая продукция концерна: 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, снайперская винтовка Чукавина, 9-мм пистолет Лебедева.

Большое внимание посетителей стенда спецэкспортера ожидается к стрелковому оружию других известных российских производителей, в том числе автоматам КОРД калибра 5,45 и 7,62 мм, 9-мм пистолету-пулемету ПП-19-01.

«Рособоронэкспорт» презентует широкую номенклатуру продукции для военно-морского флота: фрегат «Гепард-3.9», патрульный корабль проекта 22160, катер специального назначения проекта 21980Э, а также малые ракетные корабли «Каракурт-Э» и «Сарсар». Представителей ВМС стран региона ожидает на стенде «Рособоронэкспорта» широкий спектр ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения для кораблей и подводных лодок, средства ПВО, связи, гидролокации, обнаружения подводных и надводных объектов, поиска и борьбы с диверсантами противника.

«Делегация «Рособоронэкспорта» в ходе деловой программы выставки готова обсудить с партнерами из стран Юго-Восточной Азии сотрудничество в области индустриального партнерства и создания инфраструктурных объектов, – добавил Александр Михеев. – Мы обладаем уникальными компетенциями в данной сфере, и наши предложения подкреплены успешно завершенными и работающими на территории заказчиков проектами».