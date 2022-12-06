Войти
Ростех

«Рособоронэкспорт» покажет оборонную продукция на Vietnam Defence 2022

268
0
0
Ка-52
Ка-52.
Источник изображения: АО «Рособоронэкспорт»

Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех выступает организатором единой российской экспозиции на Международной оборонной выставке и конференции Vietnam Defence 2022, которая пройдет с 8 по 10 декабря 2022 года на территории аэропорта Gia Lam, в Ханое (Вьетнам).

«Россия и Вьетнам строят свои отношения на давних традициях дружбы и взаимного уважения. «Рособоронэкспорт» поддерживает развитие двустороннего стратегического партнерства и прикладывает все усилия для укрепления военно-технического сотрудничества между нашими странами, – сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. – Компания с большой радостью принимает участие во вьетнамских оборонных выставках и представляет на них лучшую продукцию российских промышленных предприятий. На Vietnam Defence 2022 покажем своим партнерам новейшие самолеты и вертолеты, бронетехнику, средства ПВО, стрелковое оружие и беспилотные комплексы».

В составе единой российской экспозиции будет представлено более 400 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения разработки и производства ведущих российских предприятий, в том числе входящих в контур Госкорпорации Ростех.

«Рособоронэкспорт» на своем стенде выставит натурный образец беспилотного летательного аппарата «Орлан-10Е», а также линейку БПЛА российского производства, в том числе новинку 2022 года – «Орлан-30», разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

Посетителям выставки презентуют истребитель пятого поколения Су-57Э, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный Ми-171Ш и корабельный противолодочный вертолет Ка-28.

Для организации противовоздушной обороны различного уровня «Рособоронэкспорт» предложит зенитные ракетные комплексы типа «Бук» и «Тор», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С». Также на выставке будут представлены средства радиоэлектронной борьбы, в том числе предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам различного класса.

Делегации вооруженных сил Вьетнама и стран региона на стенде «Рособоронэкспорта» могут ознакомиться с мировыми бестселлерами в сегменте рынка бронетехники. Среди демонстрируемых образцов – проверенные и надежные танки Т-90С и Т-90МС, боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор», тяжелая огнеметная система ТОС-1А, модернизированная самоходная гаубица «Мста-С», противотанковые комплексы «Хризантема» и «Корнет-ЭМ». Повышенное внимание партнеров «Рособоронэкспорта» из стран Юго-Восточной Азии ожидается к обладающим отличными характеристиками по преодолению водных препятствий плавающему танку «Спрут-СДМ1» и бронетранспортерам БТ-3Ф и БТР-82А.

«Рособоронэкспорт» готов в ходе Vietnam Defence 2022 предложить различные модели защищенных автомобилей типа «Тайфун» и санитарный автомобиль «Линза», а также рассмотреть варианты организации их лицензионного производства на территории стран-партнеров.

В рамках экспозиции «Рособоронэкспорта» свою продукцию представит концерн «Калашников». Производитель самой популярной и известной в мире марки стрелкового оружия покажет образцы, отвечающие всем современным требованиям по эргономике, возможности применения различных прицелов и тактических аксессуаров: АК «двухсотой» серии, АК-15 и АК-19. Партнерам компании будет интересна и другая продукция концерна: 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, снайперская винтовка Чукавина, 9-мм пистолет Лебедева.

Большое внимание посетителей стенда спецэкспортера ожидается к стрелковому оружию других известных российских производителей, в том числе автоматам КОРД калибра 5,45 и 7,62 мм, 9-мм пистолету-пулемету ПП-19-01.

«Рособоронэкспорт» презентует широкую номенклатуру продукции для военно-морского флота: фрегат «Гепард-3.9», патрульный корабль проекта 22160, катер специального назначения проекта 21980Э, а также малые ракетные корабли «Каракурт-Э» и «Сарсар». Представителей ВМС стран региона ожидает на стенде «Рособоронэкспорта» широкий спектр ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения для кораблей и подводных лодок, средства ПВО, связи, гидролокации, обнаружения подводных и надводных объектов, поиска и борьбы с диверсантами противника.

«Делегация «Рособоронэкспорта» в ходе деловой программы выставки готова обсудить с партнерами из стран Юго-Восточной Азии сотрудничество в области индустриального партнерства и создания инфраструктурных объектов, – добавил Александр Михеев. – Мы обладаем уникальными компетенциями в данной сфере, и наши предложения подкреплены успешно завершенными и работающими на территории заказчиков проектами».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
БМПТ Рамка-99
БТ-3Ф
БТР-82
БТР-82А
Верба ПЗРК
Витязь-СН
Гепард 3.9
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-28
Ка-52
Корнет
Корнет-ЭМ
Ми-17
Ми-8АМТ
Мста-С
Орион БПЛА
П-19
ПКМ
Солнцепёк
Су-30
Су-35
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Тигр-М
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
21980 Грачонок
22160
22800 МРК
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
06.12.2022
Рособоронэкспорт представит более 400 образцов ПВН на выставке Vietnam Defence 2022 в Ханое
06.12.2022
"Рособоронэкспорт" представит во Вьетнаме дроны-камикадзе и экспортный Су-57Э
13.07.2021
Рособоронэкспорт представит весь спектр современной российской оборонной продукции на выставке DEFEA 2021 в Афинах
02.04.2019
Рособоронэкспорт на выставке LAAD 2019 представит военную технику и уникальные предложения по инфраструктурным проектам
12.11.2018
"Рособоронэкспорт" на выставке Indo Defense 2018 в Индонезии
08.11.2018
Рособоронэкспорт представляет продукцию для всех видов вооруженных сил на выставке Indo Defence 2018
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 08:33
  • 39300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 06:56
  • 1
Военный эксперт рассказал о задачах БРК «Бастион» на Курильских островах
  • 05.12 13:57
  • 1
Военкор призвал не затягивать с «отключением» тылов противника от электричества
  • 05.12 13:51
  • 1
Венгрия выступает против европейского плана помощи Украине
  • 05.12 13:38
  • 113
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 05.12 13:31
  • 1
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации
  • 05.12 13:19
  • 1
Расчет БЛА "Орлан-10" ЦВО вскрывает пути подвоза боеприпасов националистов в зоне проведения СВО
  • 05.12 13:12
  • 10
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 05.12 12:59
  • 6
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 05.12 11:02
  • 0
Бескорыстная Польша вводит оплату проживания для украинских беженцев
  • 05.12 10:17
  • 4
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 05.12 09:23
  • 1
В США рассказали о первом боевом подразделении с российским Су-57
  • 04.12 16:44
  • 2
Запад боится пойти на уступки Путину — даже ради мира на Украине
  • 04.12 16:36
  • 3
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 04.12 13:15
  • 2
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря