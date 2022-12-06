Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

В период приостановления госслужбы работнику "гарантируется сохранение замещаемой должности"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке государственной службы в связи с призывом по мобилизации. Текст документа опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Госслужба, согласно закону, приостанавливается в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации. Работнику в период приостановления госслужбы "гарантируется сохранение замещаемой должности".

Кроме того, после приостановки госслужбы ограничения, требования и запреты, связанные с ней, не применяются, денежные выплаты за работу на государственной службе также не выплачиваются. Закон не допускает расторжения контракта с госслужащим по инициативе представителя нанимателя, за исключением расторжения контракта в связи с упразднением государственного органа или в связи с истечением срока действия контракта.