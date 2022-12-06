Америку предостерегли от войны с ядерной Россией

TAC: Донбасс и Крым не стоят масштабной войны США с Россией

Великие державы не должны позволять меньшим странам втягивать их в нежелательные войны, пишет Патрик Бьюкенен в статье в TAC. Донбасс и Крым могут иметь огромное значение для Киева и Москвы, но ничто на этих землях не оправдает войну США с ядерной Россией.

Патрик Бьюкенен

Зима не раз приходила на выручку матушке-России как незаменимая союзница. Зима 1812-1813 годов вынудила Наполеона уйти из Москвы, и от этого отступления его Великая армия так и не оправилась. Зима 1941-42 годов решила окончательную судьбу захватнических гитлеровских армий Третьего рейха.

Новая стратегия Владимира Путина в конфликте на Украине — призвать наступающую зиму 2022-2023 годов в союзницы своей несостоятельной армии. Уже несколько недель поступают сообщения об ударах российских ракет и беспилотников по электростанциям во всех крупных украинских городах. Утка о том, что якобы российская ракета упала в Польше и убила двух мирных жителей, появилась в тот самый день, когда более сотни российских бомб, снарядов, ракет и беспилотников поразили инфраструктурные цели по всей Украине. Это был мощнейший обстрел за все девять месяцев боевых действий. Цель Путина: пока украинская армия сражается с российской в Донбассе и Херсоне, вывести из строя и уничтожить энергетическую систему, необходимую как военным, так и гражданским.

Без электроэнергии не будет света и тепла в украинских домах, больницах, на предприятиях и в школах. Без электричества нельзя хранить продукты, не работают печи, не подается вода. Путин рассчитывает, что без электричества, света и тепла десятки тысяч украинцев патриотически поддержавших свою армию, этой зимой будут замерзать во мраке. Зима длится на Украине с середины декабря и до середины марта, и это самое холодное и темное время года.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что после последней волны российских ударов без электричества остались 10 миллионов украинцев — четверть населения. "Не в силах достичь успехов на поле боя, Россия превращает в оружие зиму, — написала в воскресенье The New York Times. – Неумолимым и неослабным шквалом ракет, выпущенных с кораблей, сухопутных батарей и самолетов, Москва уничтожает ключевую инфраструктуру Украины, лишая миллионы жителей тепла, света и чистой воды". Государственная энергетическая компания Украины добавила: "Из-за резкого снижения температуры потребление электроэнергии ежедневно увеличивается в тех регионах страны, где снабжение уже восстановлено после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре".

Позиция США в этом конфликте в том, что это Киеву решать, когда закончатся боевые действия и начнутся мирные переговоры. Но американцы оказали Украине незаменимую поддержку и тоже должны иметь право голоса. Для нас главное в российско-украинском конфликте заключается не в том, кто в итоге завладеет Луганском, Донецком или Херсоном, а в том, чтобы не втянуться в войну с Россией, мировую войну и, возможно, даже ядерную.

Ничто в Восточной и Центральной Европе не стоит крупной войны США с Россией, которая может перерасти в ядерную и унести жизни миллионов американцев. Быть может, Донбасс и Крым имеют огромное значение для Киева и Москвы, но ничто на этих землях не оправдывает войну США с ядерной Россией — которую мы не допустили во время холодной войны 1949-1989 годов.

Показательный пример — недавний инцидент с зенитно-ракетным комплексом С-300 ВСУ, чья ракета дала осечку и приземлилась на территории Польши в нескольких километрах от украинской границы. В результате погибли два гражданина Польши. Клекот "ястребов" о возмездии НАТО в соответствии со статьей 5 договора НАТО показал, что американская партия войны все еще с нами и жаждет очередной конфронтации с путинской Россией. Ожидается, что под занавес сессии действующего Конгресса (в январе власть в Палате представителей перейдет к республиканцам), демократы одобрят просьбу Джо Байдена и выделят еще 38 миллиардов долларов киевскому режиму на его армию и его войну. Это по сути гарантия, что США продолжат финансировать боевые действия как минимум до весны.

США не должны диктовать Киеву, когда начинать переговоры, чтобы положить конец конфликту. Но, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, мы, американцы, имеем право уведомить Киев, когда сочтем, что риск, сопряженный с дальнейшими боевыми действиями превышает любую потенциальную выгоду для нас. И если Киев полон решимости продолжать борьбу, уведомить, что Украине придется справляться без американских вооружений. Великие державы ни при каких обстоятельствах не должны позволять меньшим странам втягивать их в нежелательные войны.

Инцидент с польской ракетой и громкие вопли о возмездии России за удар по стране НАТО обнажили риски, вытекающие из наших многочисленных обязательств, когда мы обязаны воевать за десятки стран, большинство из которых даже отдаленно не связаны ни с нашей безопасностью, ни с жизненно важными интересами.

Патрик Бьюкенен — редактор-основатель журнала The American Conservative