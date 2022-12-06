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ЦАМТО

ВВС Греции проявили интерес к британским самолетам ВТА C-130J "Геркулес"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 5 декабря. ВВС Греции проявили интерес к приобретению в Великобритании нескольких самолетов ВТА C-130J/C-130J-30 "Геркулес", которые в ближайшее время планируется снять с вооружения.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, Министерство национальной обороны Греции в конце ноября объявило, что провело телеконференцию с британской Marshall Aerospace & Defense Group для обсуждения предстоящей продажи одного самолета C-130J (C5 на вооружении Великобритании) и 13-ти C-130J-30 (C4) в "удлиненной" версии. Данные самолеты должны быть сняты с вооружения ВВС Великобритании в 2023 году.

По информации МНО Греции, целью телемоста являлось обсуждение предстоящей продажи британских C-130J, для которых компания Marshall была выбрана внешним партнером.

Как отметили в министерстве, в конференции приняли участие атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Александр Буш, а также представители Агентства продаж военной техники Великобритании (DESA – Defence Equipment Sales Authority), Министерства обороны Великобритании, правительства Великобритании и компании Marshall.

Сообщения о планах Греции появились примерно через 11 месяцев после того, как Министерство обороны Великобритании сообщило Jane's, что наблюдает "значительный интерес" к флоту "Геркулес" со стороны широкого круга потенциальных покупателей.

В 2021 году Министерство обороны Великобритании в документе "Оборона в конкурентную эпоху", объявило, что оставшиеся 14 самолетов "Геркулес" ВВС Великобритании должны быть досрочно сняты с вооружения к 31 марта 2023 года.

В середине октября 2022 года DESA сообщило, что самолеты станут доступны для приобретения по мере их снятия с вооружения в период с 2023 по 2025 гг. Marshall Aerospace & Defense Group в Кембридже была назначена основным партнером по розничной продаже самолетов и, при необходимости, обеспечит их ввод в эксплуатацию, обслуживание и модернизацию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Продукция
C-130
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