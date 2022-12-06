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РИА Новости

Минобороны показало уничтожение украинских РЛС дронами-камикадзе

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Минобороны России показало уничтожение двух РЛС ВСУ в Херсонской области дронами-камикадзе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские военные при помощи дронов-камикадзе уничтожили в Херсонской области две украинские радиолокационные станции — видео с места событий опубликовало Минобороны.

На записи с беспилотника можно видеть работающие на боевых позициях РЛС и наведение дронов. Контроль поражения станций ведется с другого БПЛА.

"Российскими расчетами комплексов ударных БПЛА были точно поражены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6 ВСУ, стоявшие на боевом дежурстве в Херсонской области", — пояснили в военном ведомстве.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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