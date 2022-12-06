Премьер Грузии заявил, что оппозиция занимается отправкой грузинских наемников на Украину

Ираклий Гарибашвили также раскритиковал оппозицию за то, что они много говорят о войне на Украине, однако сами не едут туда на передовую

ТБИЛИСИ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой граждан республики воевать на Украину.

"Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников [оппозиция], с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители "партии войны" забирают на Украину наших сограждан [воевать]", - сказал Гарибашвили в понедельник на заседании правительства.

Он раскритиковал оппозицию и за то, что они много говорят о войне на Украине, однако сами не едут туда на передовую. "Какого политика вы видели, который погиб бы на войне? Вот они много активничают в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и отличаются "мужественными" постами, пусть пойдут и повоюют. Но только не в Киев для селфи, а пусть пойдут на передовую и повоюют", - добавил Гарибашвили.

Глава грузинского правительства также выразил соболезнования родным и близким пяти граждан Грузии, которые несколько дней назад погибли, сражаясь на стороне Украины у Бахмута. По словам премьера, всего с начала конфликта на Украине погибли 33 гражданина Грузии. Правительство республики берет на себя все затраты, связанные с доставкой тел на родину и похоронами с военными почестями.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. На следующий день Гарибашвили сообщил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России из-за ситуации на Украине, поскольку они больше ударят по самой Грузии. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла в Грузии "за неморальную позицию [Тбилиси] по отношению к санкциям" и за препятствование властей отправке грузинских добровольцев на Украину.