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Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о вступлении в НАТО

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

В парламенте Финляндии рассмотрят законопроект о вступлении страны в НАТО. Соответствующий документ внесло правительство Финляндии. Об этом сообщает финский МИД.

Внешнеполитическое ведомство Финляндии отмечает, что законодательный орган может обработать правительственный проект до его принятия всеми государствами-членами. После дискуссии в парламенте решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс принимает президент республики.

"Документ о присоединении Финляндии может быть передан на хранение правительству США, которое выступает в качестве депозитария, и Финляндия станет членом НАТО, когда все государства-члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении", — сообщается в документе.

18 мая Финляндия и Швеция после начала специальной военной операции передали генсеку альянса заявку на вступление в НАТО.

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