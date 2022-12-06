Генсек ОДКБ: безопасность в Евразии будет зависеть от исхода спецоперации РФ на Украине

По словам Станислава Зася, отмечается колоссальный рост напряженности в Восточноевропейском регионе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Безопасность в Восточной Европе и всей Евразии будет зависеть от исхода специальной военной операции РФ на Украине и договоренностей по ее итогам. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на заседании Парламентской Ассамблеи организации в Москве.

"Состояние безопасности всего Восточноевропейского региона и в целом на евразийском пространстве, наверное, и вся архитектура международной безопасности во многом будет зависеть от исхода специальной военной операции и достигнутых мирных договоренностей по ее итогам", - сказал он.

Зась отметил, что отмечается колоссальный рост напряженности в Восточноевропейском регионе. "Конечно, отмечается милитаризация всего региона", - подчеркнул генсек ОДКБ.