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ТАСС

Шольц заявил, что ФРГ будет помогать Украине оружием столько, сколько необходимо

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Источник изображения: topwar.ru

Канцлер отметил, что Германии из-за конфликта на Украине пришлось "переосмыслить" принцип экспорта вооружений, действовавший на протяжении нескольких десятилетий

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Германия будет поставлять Украине необходимые вооружения, в том числе средства противовоздушной обороны и артиллерию, столько, сколько нужно. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

Глава немецкого правительства отметил, что его стране из-за конфликта на Украине пришлось "переосмыслить" принцип экспорта вооружений, действовавший на протяжении нескольких десятилетий. "Впервые в новейшей истории Германии сейчас мы поставляем оружие в войне, которая идет между двумя государствами. В ходе моих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским я ясно дал понять одно: Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Сегодня Украина больше всего нуждается в артиллерии и системах ПВО, и именно их Германия поставляет в тесной координации со своими союзниками и партнерами", - указал Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что Берлин поддерживает Киев поставками противотанкового оружия, бронетранспортеров, зенитных орудий и ракет, а также радиолокационными системами. Глава германского правительства также указал, что около 5 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС будут проходить обучение в Германии.

Отдельно Шольц рассказал о поставках Киеву советских танков, в основном из стран бывшего восточного блока. "Чехия, Греция, Словакия и Словения обещали или уже поставили Украине около 100 советских боевых танков, в обмен Германия предоставит этим странам отремонтированные немецкие танки", - отметил он. Украинцы, по словам канцлера ФРГ, таким образом, получат танки, с управлением которыми они лучше знакомы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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