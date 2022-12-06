В Польшу доставлено около 700 единиц американской военной техники, включая танки Abrams

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В польский морской порт Гдыня в субботу прибыла партия военной техники и оборудования из США. Разгрузка происходит на Балтийском контейнерном терминале (BCT), о чем пишет британский таблоид The Sun.

В статье говорится, что американский военный груз, включая 700 единиц бронированной техники, прибыл на борту автовоза Arc Integrity в рамках регулярной ротации ВС США, находящихся на восточном фланге НАТО.

Британское издание напоминает, что размещение личного состава и техники армии США на территории Польши и других союзников по альянсу происходит в соответствии с инициативой «Атлантическая решимость». Вышеупомянутая партия является частью из 2400 бронемашин, которые прибыли в Грецию и Польшу за последний месяц.

Сообщается, что среди техники, прибывшей в порт Гдыня, есть танки Abrams, БМП «Брэдли», САУ, бронеавтомобили и пр.

Как заявил директор терминала BCT Михал Кужайчик, это уже 20-я перевалка военной техники с 2018 года на его объекте, добавив, что выгрузка прибывшего из США оборудования будет происходить в течение двух дней, а затем на судно будет загружено американское вооружение, которое должно отправиться обратно в рамках ротации. При этом не уточняется, будет ли число вывозимой военной техники США из Польши равно числу техники ввозимой.