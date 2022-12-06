Американская "Большая красная единица" прибудет в Польшу

Fakt: США отправляют в Польшу "Большую красную единицу" укреплять восточный фланг НАТО

В Гдыню прибыла американская техника: танки Abrams и Bradley, самоходные орудия, военные автомобили и другое оборудование, сообщает Fakt. Все это будет использоваться для учений войск США, но не только. Вслед за оружием в Польшу прибудет знаменитая американская "Большая красная единица".

Сильвия Новосиньская (Sylwia Nowosińska)

В Польшу прибыло американское судно Arc Integrity, а на нем целых 700 единиц различной военной техники, включая танки Ambrams и Bradley, которые будут использоваться военнослужащими легендарной американской 1-й Пехотной дивизии – старейшей американской дивизии, известной как Большая Красная Единица (Big Red One). Что означает очередная крупная поставка техники в Польшу? Объясняет генерал Мечислав Бенек (Mieczysław Bieniek) в беседе с изданием Fakt.

В субботу в 3.12 в порту Гдыни состоялось большое событие. К Балтийскому контейнерному терминалу пришвартовался автовоз Arc Integrity, а вместе с ним в Польшу прибыла американская техника: танки Abrams и Bradley, самоходные орудия, военные автомобили и контейнеры с более легким оборудованием. Армейского снаряжения так много, что разгрузка займет целых два дня.

Это уже не первый раз, когда к нам приплывает помощь от американской армии в рамках НАТО. Коммерческий директор терминала Михал Кужайчик (Michał Kużajczyk) в беседе с агентством PAP подчеркнул, что это уже 20-я перегрузка американской техники на территории терминала.

Техника будет использоваться для учений

Бывший заместитель стратегического командующего НАТО генерал Мечислав Бенек в беседе с изданием Faktпризнает, что техника будет использоваться в основном для учений американских войск, но не только.

"Эта техника направлена для подразделений армии США, которые проводят учения на территории стран Балтии. Она будет использоваться для учений, для усиления дислоцированных здесь американских войск, а также для совместных маневров, которые периодически проводятся в рамках укрепления восточного фланга", – сказал генерал корреспонденту издания.

"Какое значение имеет для Польши очередная помощь, которую мы получаем от американцев в рамках НАТО? Это демонстрация элементов союзнической солидарности. Это также четкий сигнал о том, что альянс готов к любым угрозам, что 5-я статья устава НАТО воспринимается очень серьезно и что альянс готов действовать в любой момент", – отмечает генерал Бенек.

Генерал Мечислав Бенек: "Мы готовы к любым сценариям"

Польский эксперт добавил, что в последнее время Польша получила очень много различных форм поддержки в рамках НАТО.

"У нас есть самолеты F22, есть самолеты, которые в рамках Baltic Air Policing (Патрулирование воздушного пространства НАТО. - Прим. ред.) охраняют также небо стран Балтии, имеются батальонные боевые группы, развернутые в странах Балтии, у нас есть беспилотные летательные аппараты, вертолеты и много американских военных и техники, развернутой на территории Польши. У нас есть Многонациональный корпус Северо-Восток в Щецине. У нас также есть свои вооруженные силы, – перечисляет генерал Мечислав Бенек в беседе с изданием Fakt.

Бывший заместитель стратегического командующего НАТО добавил, что действия с участием американских войск и техники в Польше важны также ввиду нашего положения. На вопрос, поможет ли такая поддержка со стороны американских войск сдержать возможное нападение агрессора, он отвечает:

"Мы являемся приграничным государством. Мы тренируемся, выражаем свою готовность и солидарность. Это определенный элемент сдерживания. Мы не хотим никакой войны, но хотим показать, что мы готовы к любым сценариям", – объясняет генерал Мечислав Бенек.

Кто будет обучаться работе с техникой, доставленной в Гдыню?

Технику будет использовать 1-я Бригада 1-й Пехотной дивизии, она же знаменитая американская "Большая Красная Единица". Это старейшая дивизия сухопутных войск США, прославившаяся, в частности, в период Второй мировой войны, во время высадки союзников в Нормандии. Солдаты Большой Красной Единицы также сражались во Вьетнаме и в первой войне в Персидском заливе. Прибытие американцев – это следующий этап акции "Атлантическая решимость", в рамках которой с 2014 года военнослужащие американской армии дислоцируются на восточном фланге НАТО.