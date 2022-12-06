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ИноСМИ

США уже неплохо заработали на прокси-войне против России

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Украинские военные ведут огонь из 152-мм гаубицы на линии фронта
Украинские военные ведут огонь из 152-мм гаубицы на линии фронта.
Источник изображения: © AFP 2022 / DIMITAR DILKOFF

Нови стандард: США и НАТО развязали длительную прокси-войну против России на Украине

США и НАТО развязали продолжительную "прокси-войну" против России на Украине, пишет "Нови стандард". Растущий расход вооружений в ходе конфликта выгоден для ВПК Запада, однако больше всех на нем наживается Пентагон, в том числе и за счет Европейского Союза.

Драголюб Боснич (Dragoljub Bosnić)

За несколько месяцев до того, как Россия начала свое контрнаступление против ползучего вторжения Североатлантического альянса на ее западных границах, политический Запад начал поставлять огромное количество оружия и боеприпасов киевскому режим. Сначала поставки включали преимущественно десятки тысяч переносных ракетных комплексов различного назначения, включая ПТУР и ПЗРК.

Уже тогда стало понятно, что запасы Североатлантического альянса не способны обеспечить достаточное количество оружия для продолжительного конфликта, и что потребуются годы для наращивания поставок за счет роста производственных мощностей. Ситуация дополнительно усугубилась, когда киевский режим потребовал самого передового оружия, чтобы компенсировать растущие потери на поле боя.

Многие члены Североатлантического альянса были вынуждены (и по-прежнему остаются) отправлять оружие и боеприпасы, которых недоставало им самим для их собственных вооруженных сил. Особенно ярко это проявилось в случае бывших членов Варшавского договора, многие из которых были вынуждены отказаться от своего оружия советских времен. Старые державы НАТО обещали отправлять западное оружие для замены советских вооружений восточноевропейских членов Североатлантического альянса, однако этот процесс, как оказалось, идет очень медленно. С другой стороны давит Киев, требуя для себя все больше.

Поскольку нынешние мощности Североатлантического альянса просто не в состоянии удовлетворить эти требования, ситуация на поле боя для киевской хунты становится все печальнее. "Если не произойдет увеличения производства, мы не сможем победить. Вот и все", — заявил во время недавнего заседания Дмитрий Кулеба, глава дипломатии киевского режима.

Дефицит запасов оружия

26 ноября "Нью-Йорк Таймс" сообщил, что две трети членов Североатлантического альянса практически остались без оружия, поскольку отправили все киевскому режиму. Даже мощные члены с большими военно-промышленными комплексами столкнулись с проблемами при выполнении требований о новых поставках. По словам неназванного руководителя Североатлантического альянса, от 20 до 30 членов "весьма истощены", если говорить о дополнительных поставках оружия и боеприпасов киевской хунте. Такие члены, как США, Великобритания, Франция, Германия и Италия все еще располагают возможностями вооружать киевский режим, но даже они воздерживаются от отправки передовых систем, которые хунта упорно требует месяцами.

Требования касаются разных типов вооружений стратегического назначения, включая тактические баллистические ракеты класса "земля — земля", такие как ATACMS, дальностью около 300 километров. США официально отклонили подобные требования якобы ввиду "обеспокоенности" тем, что ракеты могут быть применены для удара по целям в глубине российской территории. Правда, в действительности наиболее вероятная причина заключается в том, что Пентагон хорошо осознает — потребуются годы, чтобы заменить его нынешние запасы таких ракет, и поэтому не слишком заинтересован в их расходовании без адекватной замены. То же касается и многих других типов передовых вооружений и систем, которые также требуются для поддержания оптимальной военной мощи.

В этом отношении особенно важна артиллерия. Когда у киевского режима начали иссякать запасы советского оружия, которое, в том числе, уничтожили российские артиллерийские удары, НАТО был вынужден обеспечить Киев артиллерией, а также подходящими боеприпасами. Однако поскольку после (первой) холодной войны доктрина Североатлантического альянса изменилась и был принят интервенционалистский принцип ведения войны, артиллерию уже не считали столь важной, что привело к резкому сокращению артиллерийских запасов.

По разным данным, огромный расход артиллерийских снарядов лег тяжким грузом на членов Североатлантического альянса, которые пытаются удовлетворить требования киевского режима. Сейчас силы киевской хунты расходуют не менее пяти тысяч снарядов в день, но США, самый мощный член НАТО, может производить только 15 тысяч снарядов в месяц. Камил Гранд, эксперт по обороне в Европейском совете по внешним сношениям, заявила изданию "Нью-Йорк Таймс", что "день на Украине это все равно что месяц или даже больше в Афганистане".

Обязательства ради выгоды

С другой стороны, растущий расход вооружений исключительно выгоден для военно-промышленного комплекса политического Запада. "Принимая во внимание реальность текущего вооруженного конфликта на Украине и очевидное стремление многих стран увеличить оборонный бюджет, существует реальный шанс для выхода на новые рынки и увеличения прибыли от экспорта в ближайшие годы", — заявил Себастьян Чвалек, исполнительный директор польской корпорации PGZ, которой принадлежит несколько оборонных заводов. Правда, американскому ВПК удается заработать куда больше других. Такие гиганты, как Lockheed Martin и Raytheon, заработали миллиарды долларов уже в первые месяцы украинского кризиса.

Еще в мае во время визита на завод Lockheed Martin американский президент Джо Байден заявил, что США увеличат производство оружия, но "это обойдется недешево". Тем не менее большинство американских руководителей и экспертов сходятся во мнении о том, что главное тут не вопрос финансирования, поскольку потребуются годы, чтобы увеличить производство так, чтобы удовлетворять нынешний спрос. А он, разумеется, будет неуклонно расти в обозримом будущем. "Если вы хотите увеличить производство 150-миллиметровых снарядов, то пройдет, вероятно, от четырех до пяти лет прежде, чем вы увидите желаемые результаты", — говорит Марк Ф. Канциян, бывший советник по вооружениям Белого дома, а ныне главный советник в Центре стратегических и международных исследований.

США и НАТО уже подчеркнули, что включились в продолжительную "прокси-войну" против России на Украине. В октябре американский министр обороны Ллойд Остин откровенно признал, что в этом заключается план Вашингтона и его сателлитов. Он заявил, что США и НАТО "укрепят оборонные возможности Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе". Однако все очевиднее, что США наживаются на кризисе, особенно за счет Европейского Союза, и это вызывает все большее недовольство у политического истеблишмента в Брюсселе. Гнев уже настолько велик, что даже самые высокопоставленные европейские руководители уже готовы выражать его настолько откровенно, как никогда.

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Афганистан
Великобритания
Германия
Италия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Компании
Lockheed-Martin
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