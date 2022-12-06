ВМС Малайзии планируют ускорить процесс приобретения двух многоцелевых кораблей обеспечения MRSS

ЦАМТО, 5 декабря. Военно-морские силы Малайзии планируют ускорить процесс приобретения двух многоцелевых кораблей обеспечения MRSS (Multi-Role Support Ships).

Как сообщает Defence Security Asia, об этом заявил командующий объединенными силами ВС Малайзии генерал-лейтенант Хаджи Язид Аршад. По его словам, существует острая необходимость в срочном приобретении судов MRSS, учитывая, что срок эксплуатации имеющихся кораблей обеспечения составляет почти 40 лет. В руководстве ВМС рассчитывают, что правительство продолжит работу по обеспечению процедуры выделения средств на проект.

Недавно многоцелевой корабль поддержки Mahawangsa завершил миссию по пополнению запасов малазийского батальона (MALBATT) в Ливане. Для дальнейшего наращивания операций ВС Малайзии необходимо, как минимум, четыре судна класса MRSS, два из которых будут работать на Западном флоте и два на Восточном флоте.

Напомним, что в январе прошлого года командующий ВМС Малайзии адмирал Реза Мохд Сани подтвердил планы приобретения многоцелевых кораблей обеспечения MRSS в рамках "12-го малазийского плана" (2021-2025 гг.). Они заменят состоящие на вооружении устаревшие корабли обеспечения, которые не приспособлены для выполнения десантных операций и эксплуатируются сверх расчетного срока службы.

В сентябре 2021 года бывший министр обороны Хишаммуддин Хусейн в письменном ответе парламенту заявил, что правительство планирует приобрести два корабля MRSS, начиная с 2024 года. По всей видимости, в итоге ВМС столкнулись с очередными проблемами в финансировании этого многолетнего проекта.

Как уже сообщал ЦАМТО, требование поставить три платформы MRSS было первоначально предусмотрено в "9-ом Малазийском плане" (2006-2010 гг.). В декабре 2007 года предполагалось, что тендер на их поставку будет объявлен в течение 18 месяцев. Однако из-за отсутствия финансовых средств контракт не был подписан. Впоследствии количество приобретаемых судов было сокращено до двух, а запрос о финансировании программы был повторно включен в "11-й Малазийский план" (2016-2020 гг.).

В декабре 2007 года испанская Navantia называлась одним из потенциальных претендентов на реализацию программы. Navantia подписала с малазийской судостроительной компанией соглашение о возможности поставки судна, спроектированного на базе ДВКД класса "Галисия" ВМС Испании.

В 2016 году индонезийская государственная судостроительная компания PT PAL подписала с малазийской Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BNS) меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества при строительстве корабля на база проекта "Макассар".

В рамках проведенной в Токио с 17 по 19 июня 2019 года оборонной выставки и конференции Maritime / Air Systems & Technologies Asia японская судостроительная компания Mitsui Engineering & Shipbuilding (Mitsui E&S) представила свой проект многоцелевого корабля обеспечения MRSS, который также может принять участие в тендере ВМС Малайзии.