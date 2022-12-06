Военный эксперт рассказал о задачах БРК «Бастион» на Курильских островах

Военный эксперт Болтенков: ракетные комплексы «Бастион» усилят оборону Курильских островов и Камчатки

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» на Парамушире стали частью системы обороны Дальнего Востока. Об этом 5 декабря «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«В частности, они укрепят Курильские острова и Камчатку. Их ракеты будут перекрывать район от острова Матуа до Камчатки. Эти комплексы усилят оборону военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Одна из задач, которые они должны решать, — не допустить корабли вероятного противника в Охотское море, где должны развертываться наши подводные стратегические ракетоносцы», — сказал он.

Эксперт напомнил, что БРК «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов. Он может противостоять как одиночным, так и кораблям в составе корабельных, авианосных ударных групп или десантных соединений. В его арсенале — сверхзвуковые ракеты «Оникс» с дальности не менее 500 км, которые могут поражать не только надводные, но и наземные цели.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что БРК «Бастион» Тихоокеанского флота развернуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир. Техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии.

Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на острове был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава, сообщили в ведомстве.

Кроме того, для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.