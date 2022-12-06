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ТАСС

Шольц: санкции не будут отменены, если Россия будет "диктовать" условия мира на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, 24 октября 2022 года
Канцлер Германии Олаф Шольц во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, 24 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Kappeler

Как отметил канцлер ФРГ, Германия в координации с ее союзниками намерена достичь "договоренностей по поддержанию безопасности Украины как части потенциального послевоенного мирного урегулирования"

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Введенные Западом санкции против России не будут отменены, если Россия будет "диктовать" свои условия мирного урегулирования на Украине. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

"С самого начала войны было ясно, что эти санкции придется сохранять в течение длительного времени, поскольку их эффективность возрастает от недели к неделе", - написал он. По словам Шольца, Москве "следует понять, что ни одна санкция не будет отменена, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения".

Как отметил он, Германия в координации с ее союзниками намерена достичь "договоренностей по поддержанию безопасности Украины как части потенциального послевоенного мирного урегулирования". Канцлер ФРГ считает, что для завершения конфликта на Украине России необходимо вывести свои войска.

"Наше послание Москве предельно ясно: мы нацелены защищать каждый дюйм территории НАТО против любой возможной агрессии. Мы будем выполнять торжественное обещание НАТО о том, что нападение на любого союзникам будет рассматриваться как нападение на весь альянс. Также мы дали понять России, что ее недавняя риторика в отношении ядерного оружия безрассудна и безответственна", - утверждал Шольц.

Запад в ответ на решение России о проведении спецоперации на Украине ввел масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта президент РФ Владимир Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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