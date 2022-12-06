"Рособоронэкспорт" представит во Вьетнаме дроны-камикадзе и экспортный Су-57Э

На выставке также будут представлены российские зенитные ракетные комплексы "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1", переносные ЗРК "Верба" и "Игла-С"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) представит на международной выставке Vietnam Defence 2022 в Ханое российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе дроны-камикадзе, а также экспортный истребитель пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе российского спецэкспортера.

"В составе единой российской экспозиции будут представлены более 400 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения разработки и производства ведущих российских предприятий, в том числе входящих в контур госкорпорации "Ростех". "Рособоронэкспорт" на своем стенде выставит натурный образец беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е", а также линейку БПЛА российского производства, в том числе новинку 2022 года - "Орлан-30", разведывательно-ударный комплекс "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "Куб-Э", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в "Рособоронэкспорте", на выставке презентуют истребитель пятого поколения Су-57Э, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный Ми-171Ш и корабельный противолодочный вертолет Ка-28.

Также на выставке будут представлены российские зенитные ракетные комплексы "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1", переносные ЗРК "Верба" и "Игла-С". Кроме того, "Рособоронэкспорт" продемонстрирует средства радиоэлектронной борьбы, в том числе предназначенные для противодействия беспилотникам различного класса. Бронетехника будет представлена танками Т-90С и Т-90МС, боевой машиной поддержки танков "Терминатор", тяжелой огнеметной системой ТОС-1А, модернизированной самоходной гаубицей "Мста-С" и противотанковыми комплексами "Хризантема" и "Корнет-ЭМ". В компании также ожидают повышенный интерес к плавающему танку "Спрут-СДМ1" и бронетранспортерам БТ-3Ф и БТР-82А.

Концерн "Калашников" представит на выставке полуавтоматическую снайперскую винтовку Чукавина, 9-миллиметровый пистолет Лебедева и новейший пистолет-пулемет ППК-20, а также автоматы Калашникова двухсотой серии, АК-12 и АК-15.

"Россия и Вьетнам строят свои отношения на давних традициях дружбы и взаимного уважения. "Рособоронэкспорт" поддерживает развитие двустороннего стратегического партнерства и прикладывает все усилия для укрепления военно-технического сотрудничества между нашими странами", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Михеева. Он отметил, что делегация РОЭ обсудит с партнерами из стран Юго-Восточной Азии сотрудничество в области индустриального партнерства и создания инфраструктурных объектов. "Мы обладаем уникальными компетенциями в данной сфере, и наши предложения подкреплены успешно завершенными и работающими на территории заказчиков проектами", - подчеркнул он.