Недалеко от Баку начались совместные азербайджано-турецкие военные учения

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В рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере недалеко от Баку начались масштабные совместные азербайджано-турецкие военные учения. В них участвуют различные виды войск двух государств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
- отмечают в оборонном ведомстве этого закавказского государства.
Сценарий маневров предполагает совместное выполнение учебно-боевых задач подразделениями Сухопутных войск, авиации, саперов, артиллеристов и спецназа двух стран-союзниц.
- сообщает пресс-служба азербайджанских военных.
Ранее в Баку состоялась встреча главы оборонного ведомства Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с начальником штаба пакистанских Военно-морских сил адмиралом Мухаммадом Амджадом Ханом Ниази. Собеседники обговорили возможные направления развития сотрудничества двух стран в военной сфере.