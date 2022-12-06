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Военное обозрение

Недалеко от Баку начались совместные азербайджано-турецкие военные учения

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере недалеко от Баку начались масштабные совместные азербайджано-турецкие военные учения. В них участвуют различные виды войск двух государств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Учения проводятся с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджана и Турции и охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов

- отмечают в оборонном ведомстве этого закавказского государства.

Сценарий маневров предполагает совместное выполнение учебно-боевых задач подразделениями Сухопутных войск, авиации, саперов, артиллеристов и спецназа двух стран-союзниц.

На учениях с учетом способов ведения современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки для проделывания проходов, а также высадке десанта в глубину условного противника

- сообщает пресс-служба азербайджанских военных.

Ранее в Баку состоялась встреча главы оборонного ведомства Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с начальником штаба пакистанских Военно-морских сил адмиралом Мухаммадом Амджадом Ханом Ниази. Собеседники обговорили возможные направления развития сотрудничества двух стран в военной сфере.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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