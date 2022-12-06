Мишустин: подготовлено соглашение с КНР о создании Международной научной лунной станции

По словам премьер-министра, укреплению научно-технического и инновационного сотрудничества России и Китая уделяется приоритетное внимание

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай подготовили межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в понедельник на 27-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это значительный шаг для наших стран", - подчеркнул он.

По словам Мишустина, укреплению научно-технического и инновационного сотрудничества уделяется приоритетное внимание. Он напомнил, что Россия и Китай успешно провели соответствующие тематические национальные годы, в рамках которых состоялось около тысячи мероприятий.

"Наши специалисты вносят существенный вклад в области фундаментальных научных исследований, в том числе в проекте NICA на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Готовы совместно воплощать новые инициативы", - добавил глава российского правительства.