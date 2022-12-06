Рособоронэкспорт представит более 400 образцов ПВН на выставке Vietnam Defence 2022 в Ханое

ЦАМТО, 5 декабря. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) выступает организатором единой российской экспозиции на Международной оборонной выставке и конференции Vietnam Defence 2022.

Выставка пройдет с 8 по 10 декабря на территории аэропорта Gia Lam (Ханой, Вьетнам).

"Россия и Вьетнам строят свои отношения на давних традициях дружбы и взаимного уважения. Рособоронэкспорт поддерживает развитие двустороннего стратегического партнерства и прикладывает все усилия для укрепления военно-технического сотрудничества между нашими странами, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Компания с большой радостью принимает участие во вьетнамских оборонных выставках и представляет на них лучшую продукцию российских промышленных предприятий. На Vietnam Defence 2022 покажем своим партнерам новейшие самолеты и вертолеты, бронетехнику, средства ПВО, стрелковое оружие и беспилотные комплексы".

В составе единой российской экспозиции будут представлены более 400 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения разработки и производства ведущих российских предприятий, в том числе входящих в контур Госкорпорации Ростех.

Рособоронэкспорт на своем стенде выставит натурный образец беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е", а также линейку БЛА российского производства, в том числе новинку 2022 года – "Орлан-30", разведывательно-ударный комплекс "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "Куб-Э".

Посетителям выставки презентуют истребитель пятого поколения Су-57Э, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный Ми-171Ш и корабельный противолодочный вертолет Ка-28.

Для организации противовоздушной обороны различного уровня Рособоронэкспорт предложит зенитные ракетные комплексы типа "Бук" и "Тор", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С". Также на выставке будут представлены средства радиоэлектронной борьбы, в том числе предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам различного класса.

Делегации вооруженных сил Вьетнама и стран региона на стенде Рособоронэкспорта могут ознакомиться с мировыми бестселлерами в сегменте рынка бронетехники. Среди демонстрируемых образцов – проверенные и надежные танки Т-90С и Т-90МС, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", тяжелая огнеметная система ТОС-1А, модернизированная самоходная гаубица "Мста-С", противотанковые комплексы "Хризантема" и "Корнет-ЭМ". Повышенное внимание партнеров Рособоронэкспорта из стран Юго-Восточной Азии ожидается к обладающим отличными характеристиками по преодолению водных препятствий плавающему танку "Спрут-СДМ1" и бронетранспортерам БТ-3Ф и БТР-82А.

Рособоронэкспорт готов в ходе Vietnam Defence 2022 предложить различные модели защищенных автомобилей типа "Тайфун" и санитарный автомобиль "Линза", а также рассмотреть варианты организации их лицензионного производства на территории стран-партнеров.

В рамках экспозиции Рособоронэкспорта свою продукцию представит Концерн "Калашников". Производитель самой популярной и известной в мире марки стрелкового оружия покажет образцы, отвечающие всем современным требованиям по эргономике, возможности применения различных прицелов и тактических аксессуаров: АК "двухсотой" серии, АК-15 и АК-19. Партнерам компании будет интересна и другая продукция Концерна: 9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, снайперская винтовка Чукавина, 9 мм пистолет Лебедева.

Большое внимание посетителей стенда спецэкспортера ожидается к стрелковому оружию других известных российских производителей, в том числе автоматам КОРД калибра 5,45 и 7,62 мм, 9 мм пистолету-пулемету ПП-19-01.

Рособоронэкспорт презентует широкую номенклатуру продукции для военно-морского флота: фрегат "Гепард-3.9", патрульный корабль проекта 22160, катер специального назначения проекта 21980Э, а также малые ракетные корабли "Каракурт-Э" и "Сарсар". Представителей ВМС стран региона ожидает на стенде Рособоронэкспорта широкий спектр ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения для кораблей и подводных лодок, средства ПВО, связи, гидролокации, обнаружения подводных и надводных объектов, поиска и борьбы с диверсантами противника.

"Делегация Рособоронэкспорта в ходе деловой программы выставки готова обсудить с партнерами из стран Юго-Восточной Азии сотрудничество в области индустриального партнерства и создания инфраструктурных объектов, – добавил А.Михеев. – Мы обладаем уникальными компетенциями в данной сфере, и наши предложения подкреплены успешно завершенными и работающими на территории заказчиков проектами".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".