Войти
ЦАМТО

Рособоронэкспорт представит более 400 образцов ПВН на выставке Vietnam Defence 2022 в Ханое

187
0
0
ПТРК Корнет-ЭМ на международной выставке вооружения и военной техники. Архивное фото
ПТРК Корнет-ЭМ на международной выставке вооружения и военной техники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

ЦАМТО, 5 декабря. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) выступает организатором единой российской экспозиции на Международной оборонной выставке и конференции Vietnam Defence 2022.

Выставка пройдет с 8 по 10 декабря на территории аэропорта Gia Lam (Ханой, Вьетнам).

"Россия и Вьетнам строят свои отношения на давних традициях дружбы и взаимного уважения. Рособоронэкспорт поддерживает развитие двустороннего стратегического партнерства и прикладывает все усилия для укрепления военно-технического сотрудничества между нашими странами, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Компания с большой радостью принимает участие во вьетнамских оборонных выставках и представляет на них лучшую продукцию российских промышленных предприятий. На Vietnam Defence 2022 покажем своим партнерам новейшие самолеты и вертолеты, бронетехнику, средства ПВО, стрелковое оружие и беспилотные комплексы".

В составе единой российской экспозиции будут представлены более 400 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения разработки и производства ведущих российских предприятий, в том числе входящих в контур Госкорпорации Ростех.

Рособоронэкспорт на своем стенде выставит натурный образец беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е", а также линейку БЛА российского производства, в том числе новинку 2022 года – "Орлан-30", разведывательно-ударный комплекс "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "Куб-Э".

Посетителям выставки презентуют истребитель пятого поколения Су-57Э, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный Ми-171Ш и корабельный противолодочный вертолет Ка-28.

Для организации противовоздушной обороны различного уровня Рособоронэкспорт предложит зенитные ракетные комплексы типа "Бук" и "Тор", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С". Также на выставке будут представлены средства радиоэлектронной борьбы, в том числе предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам различного класса.

Делегации вооруженных сил Вьетнама и стран региона на стенде Рособоронэкспорта могут ознакомиться с мировыми бестселлерами в сегменте рынка бронетехники. Среди демонстрируемых образцов – проверенные и надежные танки Т-90С и Т-90МС, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", тяжелая огнеметная система ТОС-1А, модернизированная самоходная гаубица "Мста-С", противотанковые комплексы "Хризантема" и "Корнет-ЭМ". Повышенное внимание партнеров Рособоронэкспорта из стран Юго-Восточной Азии ожидается к обладающим отличными характеристиками по преодолению водных препятствий плавающему танку "Спрут-СДМ1" и бронетранспортерам БТ-3Ф и БТР-82А.

Рособоронэкспорт готов в ходе Vietnam Defence 2022 предложить различные модели защищенных автомобилей типа "Тайфун" и санитарный автомобиль "Линза", а также рассмотреть варианты организации их лицензионного производства на территории стран-партнеров.

В рамках экспозиции Рособоронэкспорта свою продукцию представит Концерн "Калашников". Производитель самой популярной и известной в мире марки стрелкового оружия покажет образцы, отвечающие всем современным требованиям по эргономике, возможности применения различных прицелов и тактических аксессуаров: АК "двухсотой" серии, АК-15 и АК-19. Партнерам компании будет интересна и другая продукция Концерна: 9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, снайперская винтовка Чукавина, 9 мм пистолет Лебедева.

Большое внимание посетителей стенда спецэкспортера ожидается к стрелковому оружию других известных российских производителей, в том числе автоматам КОРД калибра 5,45 и 7,62 мм, 9 мм пистолету-пулемету ПП-19-01.

Рособоронэкспорт презентует широкую номенклатуру продукции для военно-морского флота: фрегат "Гепард-3.9", патрульный корабль проекта 22160, катер специального назначения проекта 21980Э, а также малые ракетные корабли "Каракурт-Э" и "Сарсар". Представителей ВМС стран региона ожидает на стенде Рособоронэкспорта широкий спектр ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения для кораблей и подводных лодок, средства ПВО, связи, гидролокации, обнаружения подводных и надводных объектов, поиска и борьбы с диверсантами противника.

"Делегация Рособоронэкспорта в ходе деловой программы выставки готова обсудить с партнерами из стран Юго-Восточной Азии сотрудничество в области индустриального партнерства и создания инфраструктурных объектов, – добавил А.Михеев. – Мы обладаем уникальными компетенциями в данной сфере, и наши предложения подкреплены успешно завершенными и работающими на территории заказчиков проектами".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
БМПТ Рамка-99
БТ-3Ф
БТР-82
БТР-82А
Витязь-СН
Гепард 3.9
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-28
Ка-52
Корнет
Ми-17
Ми-8АМТ
П-19
ПКМ
Солнцепёк
Су-30
Су-35
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
21980 Грачонок
22160
22800 МРК
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
06.12.2022
"Рособоронэкспорт" представит во Вьетнаме дроны-камикадзе и экспортный Су-57Э
13.07.2021
Рособоронэкспорт представит весь спектр современной российской оборонной продукции на выставке DEFEA 2021 в Афинах
02.04.2019
Рособоронэкспорт на выставке LAAD 2019 представит военную технику и уникальные предложения по инфраструктурным проектам
12.11.2018
"Рособоронэкспорт" на выставке Indo Defense 2018 в Индонезии
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
18.09.2012
«Рособоронэкспорт» впервые представит на выставке в ЮАР сразу несколько натурных образцов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 08:33
  • 39300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 06:56
  • 1
Военный эксперт рассказал о задачах БРК «Бастион» на Курильских островах
  • 05.12 13:57
  • 1
Военкор призвал не затягивать с «отключением» тылов противника от электричества
  • 05.12 13:51
  • 1
Венгрия выступает против европейского плана помощи Украине
  • 05.12 13:38
  • 113
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 05.12 13:31
  • 1
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации
  • 05.12 13:19
  • 1
Расчет БЛА "Орлан-10" ЦВО вскрывает пути подвоза боеприпасов националистов в зоне проведения СВО
  • 05.12 13:12
  • 10
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 05.12 12:59
  • 6
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 05.12 11:02
  • 0
Бескорыстная Польша вводит оплату проживания для украинских беженцев
  • 05.12 10:17
  • 4
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 05.12 09:23
  • 1
В США рассказали о первом боевом подразделении с российским Су-57
  • 04.12 16:44
  • 2
Запад боится пойти на уступки Путину — даже ради мира на Украине
  • 04.12 16:36
  • 3
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 04.12 13:15
  • 2
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря