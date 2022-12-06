Россия разместила на курильском острове Парамушир ракетные комплексы "Бастион"

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Береговые ракетные комплексы "Бастион" развёрнуты в северной части Курильской гряды на острове Парамушир, расчеты заступили на дежурство, сообщили в Минобороны РФ.

"Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - заявили в военном ведомстве в понедельник.

Там заявили, что техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

В Минобороны РФ сообщили, что на Парамушире был развёрнут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава.

"Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям", - сказали в ведомстве.

Российские военные распространили видеокадры развертывания комплексов "Бастион" на острове Парамушир. На кадрах Минобороны РФ показано передвижение по острову боевых машин, занятие комплексами боевых позиций. На видео показан также автономный военный городок.

2 декабря 2021 года Тихоокеанский флот сообщил, что комплексы "Бастион" заступили на боевое дежурство на курильском острове Матуа.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

Ранее российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По официальным данным, береговой ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". "Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.