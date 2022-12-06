В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне

ЦНИИточмаш запатентовал ручную гранату, обеспечивающую маскировку в инфракрасном диапазоне

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников" "Ростеха") запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия с тепловым наведением, сообщили в понедельник в "Ростехе".

В августе военный эксперт Владислав Шурыгин сообщал РИА Новости, что на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов, поэтому разработка новой маскировочной гранаты давно назрела. Кроме того, для снижения заметности в инфракрасном диапазоне в ВС РФ применяются индивидуальные маскирующие накидки на технику, а также специальные машины постановки площадных дымовых завес.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ признала созданную в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) ручную гранату РДГ-У изобретением, опубликовав соответствующий патент. Изделие обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в том числе от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия", - сообщили в госкорпорации.

Изделие позволяет маскировать как отдельных военнослужащих, так и небольшие подразделения или технику. Маскировка достигается созданием тепловых зон с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающих в воздухе горящих плоских пироэлементов.

В гранате содержится два дымообразующих состава для мгновенной постановки завесы и для длительного подпитываемого задымления. Составы разделены на две секции, которые соединены между собой перфорированной перегородкой.

"Изделие уже прошло предварительные испытания, в результате которых были подтверждены заявленные характеристики, а государственные начнутся в ближайшее время. После этого может быть начата опытная эксплуатация в войсках и серийное производство гранат", – сообщил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

Впервые разработку представили на форуме "Армия-2022".