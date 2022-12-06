Войти
РИА Новости

В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне

144
0
0
Стенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ЦНИИточмаш запатентовал ручную гранату, обеспечивающую маскировку в инфракрасном диапазоне

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников" "Ростеха") запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия с тепловым наведением, сообщили в понедельник в "Ростехе".

В августе военный эксперт Владислав Шурыгин сообщал РИА Новости, что на вооружении российских войск до сих пор стоят дымовые гранаты 60-70-х годов, поэтому разработка новой маскировочной гранаты давно назрела. Кроме того, для снижения заметности в инфракрасном диапазоне в ВС РФ применяются индивидуальные маскирующие накидки на технику, а также специальные машины постановки площадных дымовых завес.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ признала созданную в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) ручную гранату РДГ-У изобретением, опубликовав соответствующий патент. Изделие обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в том числе от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия", - сообщили в госкорпорации.

Изделие позволяет маскировать как отдельных военнослужащих, так и небольшие подразделения или технику. Маскировка достигается созданием тепловых зон с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающих в воздухе горящих плоских пироэлементов.

В гранате содержится два дымообразующих состава для мгновенной постановки завесы и для длительного подпитываемого задымления. Составы разделены на две секции, которые соединены между собой перфорированной перегородкой.

"Изделие уже прошло предварительные испытания, в результате которых были подтверждены заявленные характеристики, а государственные начнутся в ближайшее время. После этого может быть начата опытная эксплуатация в войсках и серийное производство гранат", – сообщил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

Впервые разработку представили на форуме "Армия-2022".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роспатент
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
30.11.2022
ЦНИИточмаш поставил Минобороны первую партию боеприпасов к новому 9-мм самозарядному пистолету 6П72
12.10.2022
В России нарастили производство «Ратника»
19.05.2021
Костюм для «Корнета»
12.05.2020
Антиснайпер
04.03.2019
Самоходка для ВДВ "Лотос" способна стрелять боеприпасами НАТО
27.01.2012
«Оборонка» – это не одесский Привоз»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 08:33
  • 39300
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 06:56
  • 1
Военный эксперт рассказал о задачах БРК «Бастион» на Курильских островах
  • 05.12 13:57
  • 1
Военкор призвал не затягивать с «отключением» тылов противника от электричества
  • 05.12 13:51
  • 1
Венгрия выступает против европейского плана помощи Украине
  • 05.12 13:38
  • 113
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 05.12 13:31
  • 1
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации
  • 05.12 13:19
  • 1
Расчет БЛА "Орлан-10" ЦВО вскрывает пути подвоза боеприпасов националистов в зоне проведения СВО
  • 05.12 13:12
  • 10
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 05.12 12:59
  • 6
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 05.12 11:02
  • 0
Бескорыстная Польша вводит оплату проживания для украинских беженцев
  • 05.12 10:17
  • 4
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 05.12 09:23
  • 1
В США рассказали о первом боевом подразделении с российским Су-57
  • 04.12 16:44
  • 2
Запад боится пойти на уступки Путину — даже ради мира на Украине
  • 04.12 16:36
  • 3
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 04.12 13:15
  • 2
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря