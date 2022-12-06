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Военное обозрение

Президент Франции Макрон пообещал Ираку помощь при угрозе его суверенитету

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Источник изображения: topwar.ru

Ирак может рассчитывать на поддержку Франции в случае угрозы его суверенитету и безопасности. Об этом заявил в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба главы французского государства.

Судани и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они пришли к выводу, что в регионе нарастает напряженность. Макрон двусмысленно пообещал поддержку, в том числе в борьбе с терроризмом. Но сегодня Ираку угрожают не только террористы: власти соседней Турции демонстрируют полное пренебрежение суверенитетом Ирака, нанося ракетные удары по северным регионам страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о праве Анкары вести борьбу с террористами, не отчитываясь перед другими странами. Под террористами в Турции понимают курдское движение – не только Рабочую партию Курдистана в собственно Турецком Курдистане, но и связанные с ней организации в северных провинциях Сирии и Ирака. 20 ноября Турция начала воздушную операцию против сирийских курдских формирований. Удары с воздуха были нанесены и по Иракскому Курдистану.

Что интересно, Турция – член НАТО, и коллеги по альянсу нисколько не возмутились действиями Анкары . Поэтому можно предполагать, что и слова Макрона о поддержке суверенитета Ирака – пустой звук. Это понимают и в самом Багдаде, поэтому телефонные переговоры имеют скорее протокольное значение, чем реальный политический смысл.

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