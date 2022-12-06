Министр обороны Литвы сообщил о планах передать Украине 155-мм боеприпасы

ЦАМТО, 5 декабря. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, передает "РИА Новости".
"Литва отправит 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии", – написал министр в Twitter.
В минувшую субботу А.Анушаускас также сообщил, что Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Ранее глава минобороны Литвы заявлял, что его страна отремонтирует для Украины по меньшей мере 12 гаубиц, напоминает агентство.