Northrop Grumman продемонстрировала новый стратегический бомбардировщик B-21 "Райдер"

ЦАМТО, 5 декабря. Корпорация Northrop Grumman и командование ВВС США 2 декабря на 42-м заводе в Палмдейле (шт.Калифорния) совместно продемонстрировали новый стратегический бомбардировщик B-21 "Райдер".

В перспективе B-21 "Райдер" должен присоединиться к ядерной триаде США в качестве средства сдерживания потенциального противника.

В мероприятии принял участие министр обороны США Ллойд Остин. Министр отметил, что "особенностями нового B-21 станут большая дальность полета, малозаметность, ремонтопригодность и адаптируемость".

Описание B-21 на текущий момент в основном состоит только из "эпитетов", характеристики нового бомбардировщика засекречены. Представителям СМИ демонстрировалась только передняя часть самолета, предположительно, чтобы скрыть особенности двигателей. B-21 выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", внешне напоминает состоящий на вооружении малозаметный бомбардировщик B-2A "Спирит", однако меньше по размерам и отличается большей малозаметностью, в частности, воздухозаборниками измененной формы и модифицированной кабиной.

По заявлению Northrop Grumman, преимуществами самолета шестого поколения станут малозаметность за счет использования новых производственных технологий и материалов, расширенные сетевые возможности, информационное превосходство и открытая архитектура.

B-21 будет представлять собой "цифровой бомбардировщик". Northrop Grumman использует гибкую разработку программного обеспечения, передовые технологии производства и инструменты цифрового проектирования для снижения производственных рисков и внедрения современных методов поддержки. Для реагирования на изменяющиеся угрозы B-21 разрабатывается на принципах открытой архитектуры с возможностью быстрой модернизации в перспективе. В отличие от самолетов предыдущего поколения, B-21 не будет подвергаться "блочной модернизации". Новые технологии и системы вооружения будут беспрепятственно внедряться за счет обновлений программного обеспечения и гибкости встроенного оборудования.

Планируется, что B-21 будет принят на вооружение в середине 2020-х годов. Точный график будет зависеть от того, как самолет пройдет обширную программу испытаний. Первый полет предварительно запланирован на середину 2023 года. Летные испытания будут проходить на авиабазе "Эдвардс" (шт.Калифорния). Предполагается, что мелкосерийное производство B-21 будет осуществляться одновременно с летными испытаниями.

Помимо продемонстрированного самолета (обозначен как T1), на текущий момент на предприятии на разных стадиях сборки находятся еще не менее пяти самолетов B-21. Второй B-21, получивший обозначение G1, будет использоваться для наземных испытаний. Всего ВВС США планируют закупить не менее 100 новых бомбардировщиков.

Как сообщал ЦАМТО, МО США выбрало корпорацию Northrop Grumman победителем конкурса на разработку проекта перспективного стратегического бомбардировщика LRS-B (LRS-B – long-range strike bomber) и заключило с ней контракт на реализацию этапов конструирования и разработки технологии серийного производства (EMD – engineering and manufacturing development) и начального производства 27 октября 2015 года. Northrop Grumman опередила участвовавший в тендере консорциум компаний Boeing и Lockheed Martin.

Ранее известный как LRS-B, бомбардировщик B-21 "Райдер" является одним из приоритетных проектов приобретения ВВС США, наряду с истребителем F-35A "Лайтнинг-2" и многоцелевым транспортом-заправщиком KC-46A "Пегасус". Он заменит бомбардировщики B-1B "Лансер", которые считаются менее живучим в условиях современных угроз, а также разработанные Northrop Grumman B-2A "Спирит". Примечательно, что изначально они не заменят самолеты B-52H "Стратофортресс" для замены которых создавались как B-1B, так и B-2A.

Пока конкретная информация о B-21 "Райдер" засекречена. По информации ВВС США, он будет представлять собой малозаметный бомбардировщик, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

Как заявлено, B-21 станет основой перспективного флота бомбардировщиков ВВС США и будет иметь решающее значение для поддержки национальной стратегии стратегического сдерживания. Оптимизированный для применения в условиях высоких угроз, B-21 будет играть решающую роль в обеспечении потенциала американской авиации на перспективу. В дополнение к возможностям нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях, которые предоставят командованию возможность поражать любую цель в любой точке мира, самолет разработан как ведущий компонент более крупного семейства систем, которые будут обеспечивать сбор информации, наблюдение и разведку, РЭБ и многодоменные сетевые возможности.